Доплати для вчителів в Україні можна суттєво збільшити за рахунок кількох легальних надбавок — від сертифікації до роботи в інклюзивних класах. Розповідаємо, скільки та за що доплачують педагогам у 2026 році.

Зарплати вчителів в Україні у 2026 році залишаються темою, що найбільше хвилює педагогів: базові оклади, попри підвищення ставок за ЄТС з 1 січня, досі скромні, тому доплати для вчителів — реальний спосіб збільшити дохід уже сьогодні.

Про те, які надбавки доступні педагогам та за що саме доплачують, розповідають в системі оплати праці в освіті — за наказом МОН №557 посадовий оклад обов'язково підвищується на 40% згідно з постановою Кабміну №1749.

Найвигідніша надбавка — сертифікація

Найефективніший інструмент — сертифікація педагогічних працівників. Вона дає надбавку в розмірі 20% до посадового окладу строком на три роки. Ця доплата не прив'язана до додаткового навантаження, тож забезпечує довгострокове зростання доходу.

Окрім того, гарантована щомісячна доплата за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ №1286) становить близько 2 000 гривень, але коригується залежно від педагогічного навантаження.

Звання і додаткові види діяльності

Присвоєння звання "вчитель-методист" передбачає надбавку орієнтовно на рівні 15% від посадового окладу. Для цього потрібно пройти атестацію й підтвердити професійні результати, тому інструмент доступніший для досвідчених педагогів.

Помітно впливають на виплати й доплати за додаткові види роботи — від 10% до 20%. Найбільше платять за роботу в інклюзивних класах (приблизно +20%), перевірку письмових робіт (10–20% залежно від предмета) та виконання обов'язків завідувача навчального кабінету.

Надбавка за престижність праці

Окремо виділяється надбавка за престижність праці — до 30% посадового окладу. Її встановлює керівник закладу освіти, однак на практиці розмір часто залежить від фінансових можливостей місцевого бюджету й може бути знижений до мінімуму.

Що вже зросло у 2026 році

З 1 січня 2026 року заробітки вчителів і викладачів зросли орієнтовно на 30%, а додаткове коригування ще приблизно на 20% передбачене у вересні. Базова надбавка для педагогічних працівників збільшена на 2 000 гривень, а для тих, хто працює в прифронтових регіонах, — до 4 000 гривень з урахуванням підвищених ризиків.

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