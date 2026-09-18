Цены на курятину в Украине по состоянию на 17 сентября остаются относительно стабильными, однако производители предупреждают о риске подорожания мяса птицы в ближайшее время. Филе стоит 234–245 грн/кг, а голень за месяц подорожала почти на 17%.

Цены на мясо в Украине выросли ещё в конце лета, однако курятина в начале осени не демонстрирует резких скачков. При этом производители уже предупреждают о возможном подорожании, связанном с изменением логистики поставок продуктов в магазины.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на мониторинг «Минфина», по состоянию на 17 сентября актуальная стоимость курятины такая. Самой дорогой позицией остаётся куриное филе: его цена колеблется в диапазоне 234–245 грн/кг, что на 3,8% больше, чем месяцем ранее. Куриное бедро оценивают в 109–159 грн/кг (+4,3%), голень — 114–119 грн/кг (+17%), и именно она подорожала сильнее всего. Цельная тушка стоит около 114 грн/кг, прибавив 6,7%.

В популярных торговых сетях цифры ниже среднерыночных благодаря акциям: так, куриное филе в АТБ стоит 197,89 грн/кг, в «Сильпо» — 198,20 грн/кг, а куриные голени в Novus можно приобрести за 79,99 грн/кг.

Почему курятина может подорожать

Основная угроза ценам — не сам рынок курятины, а логистика. Как поясняет исполнительный директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко, ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили годами отлаженную систему поставок. Ритейлеры теперь требуют от производителей мяса птицы и яиц доставлять продукцию напрямую в супермаркеты, а также предлагают перекладывать на поставщиков до 100% рисков потери товара из-за войны.

По оценке производителей, такие условия могут поднять себестоимость продукции на 10–15% только за счёт прямой доставки. Это, в свою очередь, может привести к росту отпускных цен, сокращению ассортимента и снижению конкуренции на рынке мяса птицы.

Производители подчёркивают: рост цен на курятину — это риск, а не уже свершившийся факт. Дальнейшая динамика, по данным Ассоциации, в первую очередь будет зависеть от стоимости кормов, топлива, электроэнергии и логистики. При отсутствии резкого удорожания этих составляющих в ближайшей перспективе серьёзных скачков цен на мясо птицы не ожидается.

Между тем украинские компании за первое полугодие 2026 года экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы — на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общая выручка от реализации снизилась на 1,8% и составила $526,4 млн.

Ранее Politeka сообщала, аналитики рассказали, как изменятся цены на мясо до конца года.