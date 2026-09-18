В Полтаве жители каждую неделю выходят на протесты из-за повышения тарифов «Полтававодоканала» в два с половиной раза — акции проходят каждый четверг в 16:00.

Тарифы водоканала в Полтаве выросли в два с половиной раза — и теперь жители областного центра каждую неделю выходят на протесты у стен Полтавской областной военной администрации.

Очередная акция прошла в четверг, 17 сентября, традиционно в 16:00, сообщает Poltava Today. Люди требуют пересмотра решения Полтавского областного совета о новых тарифах на водоснабжение и водоотведение для коммунального предприятия «Полтававодоканал».

Почему полтавчане вышли на митинг

Недовольство вызвало решение внеочередной сессии Полтавского областного совета, принятое еще в середине июля. Именно после него тарифы «Полтававодоканала» выросли в два с половиной раза, что и стало причиной регулярных акций у здания администрации.

Участники митинга держали плакаты с требованиями справедливых цен. На транспарантах были лозунги: «Долой коммунальную мафию!», «Нет двухставочным тарифам!», «Народ воюет — власть ворует», «За справедливые тарифы! Против тарифного грабежа!» и «Народ нищает, а коммуналка растет!?».

Что говорит областная власть

В Полтавской ОВА объясняют, что новые цены формировались не на основании политических договоренностей, а в соответствии с государственными методиками и фактической себестоимостью услуг. Там подчеркивают: длительный отказ от экономически обоснованных тарифов привел к накоплению значительных долгов, критическому износу сетей и необходимости срочного финансирования для их восстановления.

Однако для многих жителей такие объяснения неубедительны. Они говорят, что резкое повышение тарифов существенно ударит по семейным бюджетам, и требуют прозрачных расчетов и постепенного подхода к изменениям.

Как долго продлятся протесты

Организаторы акции сообщили, что митинги будут проходить каждый четверг в 16:00 у административного здания до тех пор, пока их требования не рассмотрят и не будет найдено компромиссное решение по тарифам. Присоединиться приглашают всех желающих горожан.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 16 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, без электричества на многие часы: в Полтавской области 18 и 19 сентября вводят графики отключения света.