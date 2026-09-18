Работающие пенсионеры, которые после назначения пенсии накопили не менее 24 месяцев страхового стажа, имеют право подать заявление в ПФУ и сразу начать получать более высокую выплату — ждать апрельского перерасчета не нужно.

Доплата к пенсии в Украине далеко не всегда требует ожидания общей индексации. Часть пенсионеров может увеличить свои выплаты уже сейчас — достаточно подать заявление в Пенсионный фонд, если накоплен необходимый страховой стаж.

Пенсионный фонд Украины проводит плановый автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров лишь раз в год — в апреле. Однако если человек отработал необходимый срок раньше, ждать весны не нужно: достаточно подать личное заявление и начать получать повышенную пенсию сразу, не теряя деньги за месяцы ожидания. Об этом пишет 24 Канал.

Кто имеет право на досрочный перерасчет

Право на досрочный перерасчет имеют работающие пенсионеры, которые после назначения пенсии накопили не менее 24 месяцев страхового стажа. Для подачи заявления понадобятся только паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, он же ИНН).

Такой механизм позволяет получать честно заработанные деньги без задержек: оформление происходит по личному обращению, без привязки к общему графику индексации.

Что с теми, кто проработал меньше двух лет

Если после выхода на пенсию человек проработал, скажем, год и уволился, это время тоже не сгорит. Но здесь действует другая норма: обновление суммы выплат проведут не ранее чем через 24 месяца после предыдущего перерасчета или первоначального назначения пенсии.

Какие доплаты начисляют автоматически по возрасту

Параллельно с перерасчетом за стаж в Украине действуют ежемесячные компенсационные выплаты, которые добавляются к пенсии в зависимости от возраста:

от 70 до 75 лет — автоматическая доплата до 300 гривен;

от 75 до 80 лет — автоматическая доплата до 456 гривен;

от 80 лет и старше — автоматическая доплата до 570 гривен.

Отдельно предусмотрена специальная социальная помощь для одиноких пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Ее назначают при условии, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе, подтвержденном официальным заключением медицинской комиссии.

Как оформить перерасчет: пошагово

Процедура досрочного перерасчета проста. Нужно:

подготовить паспорт и РНОКПП;

обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявление через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ;

в заявлении указать дополнительный стаж, отработанный после назначения пенсии.

После обработки заявления повышенную пенсию начислят без ожидания апрельского перерасчета, поэтому своевременное обращение — самый простой способ защитить собственные финансовые интересы.

Ранее Politeka сообщала, пенсия в Украине: кому могут выплачивать лишь 25% вместо полной суммы.

Также Politeka сообщала, доплата к пенсии по возрасту: в ПФУ рассказали, кто получит дополнительные 3 600 гривен в год.