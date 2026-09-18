Военные в Хмельницкой области могут купить жилье в кредит под 3% годовых по государственной программе «єОселя», однако прием новых заявок временно приостановили.

Цены на продукты в Хмельницкой области уже растут, а для украинских защитников по-прежнему остро стоит вопрос собственного жилья. Государственная программа «єОселя» позволяет военным и их семьям купить квартиру в кредит под 3% годовых, однако сейчас прием новых заявок временно приостановили.

Об этом сообщает издание «День за днем». «єОселя» — это программа льготной ипотеки, которую администрирует Украинская финансовая жилищная компания. Самую выгодную ставку — 3% годовых — получают именно те, кто защищает страну, и их семьи.

Кто может взять кредит под 3%

По ставке 3% годовых жилье могут приобрести:

военнослужащие Вооруженных сил Украины по контракту и резервисты;

работники сектора безопасности и обороны — полиция, Национальная гвардия, пограничники, спасатели ГСЧС, СБУ;

медики, педагоги и ученые заведений государственной и коммунальной формы собственности.

Для остальных желающих действует ставка 7% годовых: это ветераны, внутренне перемещенные лица и другие граждане, которые не имеют собственного жилья или владеют меньшей площадью норматива — 52,5 м² для одного человека или 21 м² на каждого члена семьи.

На каких условиях выдают кредит

По программе можно приобрести квартиру в новостройке или жилье на вторичном рынке, соответствующее требованиям программы. Первый взнос стартует от 10% стоимости жилья, а срок кредитования достигает 20 лет. Погашать кредит можно досрочно без штрафных санкций.

Как оформить кредит

Выбрать жилье, которое соответствует условиям программы. Подать заявку через портал «Дія» или в банках-партнерах «єОселі». Пройти проверку: возраст, наличие доходов, отсутствие собственной большой жилплощади. После одобрения заключить кредитный договор и внести первый взнос.

Почему временно не принимают заявки

Глава Госмолодежжилья Николай Марчук объяснял, что определение того, кто получит льготную ипотеку, теперь решает не очередь, а случайный алгоритм. С этим обновлением правил и связана временная пауза: новые условия программы должны заработать с октября. Тем, кто уже подал документы, советуют следить за статусом заявки в личном кабинете.

Ранее Politeka сообщала, работа в Хмельницкой области: коммунальные предприятия опубликовали вакансии, куда обращаться.