В Одесской области заработали Центры психосоциальной поддержки для ветеранов, ветеранок, военнослужащих и их семей.

Денежная помощь для ВПЛ на Одесщине — не единственная социальная инициатива в регионе: в Одессе и Березовке открыли Центры психосоциальной поддержки для ветеранов, ветеранок, военнослужащих и их семей. Здесь бесплатно оказывают психологическую, юридическую и реабилитационную помощь.

Об открытии сообщила Армия FM. Заведения работают по модели PRO_MentalHealth, которая предусматривает комплексную помощь непосредственно в общине, а не в отдаленных специализированных учреждениях.

Какие услуги предоставляют в Центрах

В Центрах работают мультидисциплинарные команды специалистов. Посетители могут бесплатно получить психологическую и психиатрическую помощь, юридическое и информационное сопровождение, психоэдукацию, профориентацию и услуги физкультурно-спортивной реабилитации.

Для тех, кто не может прийти лично, работают мобильные бригады — они выезжают к человеку домой или в общину.

«Сегодня главная битва — это битва за людей, поэтому система поддержки должна расширяться от больших городов до каждой общины страны, чтобы ни один ветеран или ветеранка не оставались один на один с проблемами», — подчеркнул заместитель Министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько.

Сколько Центров уже работает

Первые такие Центры открыли на Ровненщине еще в 2023 году. Сейчас сеть насчитывает уже 18 заведений в пяти областях Украины.

В Одесской области работают четыре муниципальных Центра — в Одессе, Березовке, Белгороде-Днестровском и селе Сафьяны. Всего их специалисты уже оказали более 10 тысяч услуг.

Как получить помощь

Чтобы воспользоваться услугами Центра, достаточно обратиться в ближайшее заведение лично или позвонить — контакты есть на официальных страницах общин. Помощь бесплатна для ветеранов, ветеранок, военнослужащих и их семей.

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