С 18 октября 2026 года малые и средние аграрные хозяйства смогут легче подтверждать важность для отрасли: вместо обязательных 200 гектаров земли достаточно показать 20 млн гривен годового дохода или 50 гектаров многолетних насаждений.

Бронирование работников в Украине стало доступнее для малых ферм: с 18 октября 2026 года аграрным предприятиям больше не обязательно обрабатывать 200 гектаров, чтобы подтвердить важность для отрасли. Обновленные критерии критичности открывают небольшим хозяйствам путь к статусу критически важного предприятия и бронированию ключевых работников.

Новые правила утверждены приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 2 сентября 2026 года №11. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 сентября под №1210/46604, а вступает в силу 18 октября.

200 гектаров больше не единственный вариант

Раньше земельный банк фактически был главным фильтром для агропроизводителей: без как минимум 200 гектаров сельхозугодий предприятие не могло выполнить один из базовых отраслевых критериев. Теперь этот критерий можно закрыть тремя способами — обрабатывать не менее 200 гектаров угодий, иметь не менее 50 гектаров многолетних насаждений или показать чистый годовой доход от реализации не менее 20 млн гривен.

Отдельный порог в 50 гектаров особенно важен для садоводов, ягодников и виноградарей. Такие хозяйства по площади часто значительно меньше зерновых, но имеют высокую стоимость продукции, много работников и существенную роль для региональной экономики.

Во Всеукраинском аграрном совете поясняют, что новая модель должна расширить возможности именно небольших производителей. Консультант ВАР по вопросам учета и налогообложения Леся Панкратова подчеркнула: фермеры, имеющие меньше 200 гектаров, но отвечающие другим экономическим показателям, теперь смогут претендовать на признание важными для отрасли. До этого фермер мог иметь, например, 120–150 гектаров, стабильный доход и несколько десятков работников, но формально не проходил по земельному критерию.

Это не означает автоматическое бронирование

Соответствие отраслевым критериям само по себе не дает автоматического бронирования работников. Признание предприятия важным для отрасли — лишь один из элементов процедуры получения статуса критически важного предприятия по правительственному постановлению №76. Именно этот статус в дальнейшем создает основание для бронирования военнообязанных работников в пределах установленных правил.

Для агропредприятий действует комплексный подход: предприятие должно отвечать как минимум двум критериям. Кроме площади или дохода, учитываются вид деятельности и коды КВЭД. В перечень входят производство, переработка и реализация сельхозпродукции, поставка семян, удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, сельхозтехники, хранение и переработка зерновых, а также производство пищевых продуктов и напитков. То есть одной цифры в 20 млн гривен недостаточно — нужно еще и работать в соответствующей сфере.

Какие документы нужно подтверждать

Новые критерии детализируют и требования к документам. Предприятия подают финансовую и налоговую отчетность, данные о земельном банке или многолетних насаждениях, а также документы, подтверждающие основной вид деятельности. В частности, понадобится квартальный Налоговый расчет вместе с квитанцией контролирующего органа.

Для подтверждения дохода используется годовая финансовая отчетность за предыдущий год, а для земельных показателей — данные государственных реестров и статистической отчетности.

В то же время смягчение земельного критерия не означает общего ослабления правил. Сохраняются повышенные зарплатные требования, требования по официальному трудоустройству, налоговой дисциплине, воинскому учету работников и соблюдению установленных лимитов бронирования. Система становится гибче по площади и доходу, но по другим параметрам — жестче.

Больше всего от изменений выиграют предприятия с небольшой площадью, но высокой выручкой: овощные и тепличные хозяйства, ягодники, садоводческие предприятия, производители продукции с высокой добавленной стоимостью. У многих из них земельный банк никогда не достигает сотен гектаров, но рабочих мест на гектар они создают значительно больше, чем традиционное зерновое производство.

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