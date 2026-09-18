В Україні діти військових та ветеранів можуть безкоштовно оздоровитися й відпочити: держава оплачує путівки до «Артеку» або в інші дитячі заклади. Розповідаємо, хто має право на таку підтримку та які документи потрібні.

В Україні діти військових та ветеранів мають право на безоплатне оздоровлення й відпочинок за кошти державного бюджету. Йдеться насамперед про путівки до Міжнародного дитячого центру «Артек», а також до інших дитячих закладів, які батьки можуть обрати на власний розсуд. Як скористатися такою підтримкою у 2026 році, пояснили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Хто має право на безоплатне оздоровлення

Право на оздоровлення коштом державного бюджету мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Перелік категорій визначено Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» і постановами Кабінету Міністрів. До нього, зокрема, входять діти учасників бойових дій, діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України, діти, які проживають на наближених до бойових дій територіях, а також діти-сироти й позбавлені батьківського піклування.

Окремо в переліку згадані діти з інвалідністю, які можуть себе самостійно обслуговувати, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, та ті, у кого одному з батьків встановлено інвалідність І або ІІ групи. Також право на оздоровлення мають діти, що перебувають у складних життєвих обставинах, учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд.

Оскільки кількість місць у межах кожної оздоровчої зміни обмежена, путівки розподіляють за пріоритетністю категорій. Насамперед їх отримують діти-сироти, діти учасників бойових дій, діти загиблих захисників, діти із наближених до бойових дій територій та діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування. Якщо потреби цих категорій повністю забезпечені, місця можуть надати іншим дітям, які теж мають право на державне оздоровлення.

Як отримати путівку до «Артеку»

Батькам не потрібно самостійно шукати чи купувати путівку — її розподіляють уповноважені органи з урахуванням категорії дитини та черговості. Щоб стати на облік, батьки або законні представники звертаються до управління соціального захисту населення за місцем проживання. До заяви додають копію свідоцтва про народження дитини та документи, які підтверджують належність до пільгової категорії.

Як самостійно обрати заклад відпочинку

Окрім «Артеку», у 2026 році діє ще один механізм: батьки можуть самі обрати дитячий заклад оздоровлення й відпочинку. Він має брати участь у державній програмі та мати договір із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Скористатися цією можливістю можуть діти військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії, осіб рядового і начальницького складу ДСНС, поліцейських, а також діти загиблих (померлих) захисників і захисниць.

Як оформити путівку: покроково

Спершу один із батьків звертається до структурного підрозділу, який організовує оздоровлення й відпочинок дітей, — за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання, а для ВПО — за фактичним. Після подання документів протягом трьох робочих днів їх перевіряють і видають довідку, що підтверджує право дитини на путівку; вона дійсна три місяці.

Далі батьки обирають заклад зі списку учасників державної програми, зв'язуються з ним, надають копії визначених документів і отримують підтвердження, що дитину готові прийняти на конкретну зміну. Після узгодження укладають договір про надання послуг — особисто або дистанційно. У день заїзду надають оригінали документів і медичну довідку за формою № 079/о.

Послуги з оздоровлення та відпочинку в межах державної програми оплачують з державного бюджету, а скористатися ними можна один раз на календарний рік. Перелік закладів-учасників і графік змін публікують на офіційному вебпорталі Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Окрім державної програми, багато територіальних громад мають власні програми оздоровлення дітей, про які можна дізнатися в органі місцевого самоврядування чи військовій адміністрації.