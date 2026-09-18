Юристы Норвежского совета по делам беженцев (NRC) 18 сентября проведут в Запорожье бесплатную очную консультацию для переселенцев по вопросам пенсий, жилья и документов.

Гуманитарная помощь для переселенцев в Запорожье не ограничивается продуктами и вещами — не менее важна для тех, кто был вынужден покинуть дом, бесплатная правовая поддержка. Именно поэтому Норвежский совет по делам беженцев (NRC) организует очную консультацию для внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за эвакуации. Рассказываем, с какими вопросами можно обратиться и как получить помощь дистанционно.

Прием граждан проведет ведущий юридический специалист NRC — организации, которая давно системно поддерживает пострадавших от войны украинцев. Правовая помощь будет предоставляться бесплатно, а каждое обращение разберут индивидуально.

Когда и где будет работать юрист

Очная консультация состоится в пятницу, 18 сентября, в помещении Мелитопольского муниципального центра в Запорожье. Специалист будет работать с 10:00 до 12:00 — в этот промежуток можно прийти лично и разобрать свою ситуацию с юристом.

Обращаться можно по целому спектру социальных и правовых вопросов. Прежде всего специалист поможет разобраться с нюансами назначения или перерасчета пенсионных выплат, подсчетом страхового стажа и подтверждением специальных условий труда.

Отдельное внимание уделят имущественным вопросам: подготовке заявок на компенсацию за поврежденное или полностью разрушенное жилье, а также процедуре восстановления документов о праве собственности в случае утраты оригиналов.

С какими документами помогут

Жители Мелитополя смогут получить исчерпывающие разъяснения по оформлению свидетельств о рождении или смерти, выплат на погребение, процедур оформления наследства и юридического сопровождения в исполнительных производствах.

Также правозащитники окажут содействие в восстановлении личных документов, в частности: паспорта гражданина Украины, заграничного паспорта и документов о полученном образовании.

Как получить помощь дистанционно

Для тех, кто не может прийти на очный прием, работают дистанционные каналы связи NRC:

бесплатная «горячая» линия — 0 800 302 007 ;

; мессенджер Viber — +38 (067) 829-44-35 ;

; электронная почта — ua.icla@nrc.no.

Важно: все консультации юристов NRC бесплатны, поскольку организация финансируется международными донорами и работает с пострадавшими от войны украинцами безвозмездно.

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