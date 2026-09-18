Юристи Норвезької ради у справах біженців (NRC) 18 вересня проведуть у Запоріжжі безоплатну очну консультацію для переселенців із питань пенсій, житла та документів.

Гуманітарна допомога для переселенців у Запоріжжі не обмежується лише продуктами чи речами — не менш важливою для тих, хто вимушено покинув домівку, є безкоштовна правова підтримка. Саме тому Норвезька рада у справах біженців (NRC) організовує очну консультацію для внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах через евакуацію. Розповідаємо, з якими питаннями можна звернутися та як отримати допомогу дистанційно.

Прийом громадян проведе провідний юридичний фахівець NRC — організації, яка тривалий час системно підтримує постраждалих від війни українців. Правова допомога надаватиметься безкоштовно, а кожне звернення розбиратимуть індивідуально.

Коли і де працюватиме юрист

Очна консультація відбудеться у п'ятницю, 18 вересня, у приміщенні Мелітопольського міського центру в Запоріжжі. Фахівець працюватиме з 10:00 до 12:00 — у цей проміжок можна прийти особисто та розібрати власну ситуацію з юристом.

Звертатися можна з цілого спектра соціальних і правових питань. Насамперед фахівець допоможе розібратися з нюансами призначення чи перерахунку пенсійних виплат, підрахунком страхового стажу та підтвердженням спеціальних умов праці.

Окрему увагу приділять майновим питанням: підготовці заявок на компенсацію за пошкоджене чи повністю зруйноване житло, а також процедурі відновлення документів про право власності у разі втрати оригіналів.

З якими документами допоможуть

Мешканці Мелітополю зможуть отримати вичерпні роз'яснення щодо оформлення свідоцтв про народження або смерть, виплат на поховання, процедур оформлення спадщини та іноземного супроводу у виконавчих провадженнях.

Також правозахисники сприятимуть у відновленні особистих документів, зокрема: паспорта громадянина України, закордонного паспорта та документів про здобуту освіту.

Як отримати допомогу дистанційно

Для тих, хто не має змоги прийти на очний прийом, працюють дистанційні канали зв'язку NRC:

безкоштовна «гаряча» лінія — 0 800 302 007 ;

; месенджер Viber — +38 (067) 829-44-35 ;

; електронна пошта — ua.icla@nrc.no.

Важливо: усі консультації юристів NRC нічого не коштують, оскільки організація фінансується міжнародними донорами та працює з постраждалими від війни українцями на безоплатній основі.

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