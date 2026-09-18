Тариф на газ для населення в Україні залишається пільговим лише тимчасово — у проєкті державного бюджету на найближчі два роки закладено поступове подорожчання блакитного палива для побутових споживачів, яке у 2028 році може сягнути 30%.

Про це йдеться у підготовленому Кабінетом міністрів проєкті держбюджету на 2027–2028 роки, який уже передано на розгляд до Верховної Ради. Саме там уперше на офіційному рівні зафіксовано сценарій, за якого пільгова ціна газу для населення припинить діяти і тариф почне рухатися до ринкового рівня.

За розрахунками, наведеними у документі, найбільше зростання припаде на 2028 рік — приблизно на третину від нинішньої вартості кубометра. Тобто якщо сьогодні побутові споживачі платять за газ у межах фіксованого тарифу НАК «Нафтогаз України» (близько 7,96 грн за кубометр), то після перегляду платіжка може перевищити 10 грн за куб.

Підвищення буде поетапним, а не одномоментним. У 2027 році тариф зросте помірно, а основний стрибок заплановано саме на 2028 рік, коли, за логікою авторів бюджетного проєкту, держава поступово відмовиться від спеціальних зобов'язань (ПСО), які зараз утримують ціну для населення на пільговому рівні.

Чому газ дорожчатиме саме зараз

Причина — в тому, що чинний механізм ПСО фактично дотує побутових споживачів за рахунок держави та «Нафтогазу». Різницю між ринковою ціною блакитного палива і тією, яку платять українці, компанія компенсує із власних коштів. На тлі високих світових цін на газ і загального зростання її собівартості такий тягар стає дедалі важчим для держбюджету.

Водночас у документі наголошується, що остаточне рішення про перегляд тарифу ще не ухвалене — ідеться саме про сценарій, закладений у бюджетний проєкт. Скільки реально подорожчає газ і в які терміни, залежатиме від рішень уряду, ситуації на ринку та переговорів із міжнародними партнерами.

Скільки доведеться платити

Якщо 30-відсоткове зростання буде реалізоване повністю, то за нинішнього тарифу 7,96 грн/куб.м кінцева ціна для споживача становитиме близько 10,35 грн за кубометр. Для сім'ї, яка в опалювальний сезон використовує близько 200 кубометрів газу на місяць, додаткові витрати сягнуть майже 480 грн щомісяця.

Що робити споживачам уже зараз

Поки тариф залишається фіксованим, варто подбати про зменшення власного споживання. Передусім перевірте стан газового котла та утеплення житла — саме тепловтрати найчастіше «з'їдають» левову частку газу. Крім того, варто встановити лічильник і вчасно передавати показники, щоб не платити за нормативом. Тим, хто має право на субсидію, краще переоформити чи підтвердити її заздалегідь — із подорожчанням газу розмір підтримки автоматично перерахують.

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