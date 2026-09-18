Тариф на газ для населения в Украине остается льготным лишь временно — в проекте государственного бюджета на ближайшие два года заложено постепенное подорожание голубого топлива для бытовых потребителей, которое в 2028 году может достичь 30%.

Об этом говорится в подготовленном Кабинетом министров проекте госбюджета на 2027–2028 годы, который уже передан на рассмотрение в Верховную Раду. Именно там впервые на официальном уровне зафиксирован сценарий, при котором льготная цена газа для населения прекратит действовать и тариф начнет двигаться к рыночному уровню.

По расчетам, приведенным в документе, наибольший рост придется на 2028 год — примерно на треть от нынешней стоимости кубометра. То есть если сегодня бытовые потребители платят за газ в пределах фиксированного тарифа НАК «Нафтогаз Украины» (около 7,96 грн за кубометр), то после пересмотра платежка может превысить 10 грн за куб.

Повышение будет поэтапным, а не единовременным. В 2027 году тариф вырастет умеренно, а основной скачок запланирован именно на 2028 год, когда, по логике авторов бюджетного проекта, государство постепенно откажется от специальных обязательств (ПСО), которые сейчас удерживают цену для населения на льготном уровне.

Почему газ будет дорожать именно сейчас

Причина — в том, что действующий механизм ПСО фактически дотирует бытовых потребителей за счет государства и «Нафтогаза». Разницу между рыночной ценой голубого топлива и той, которую платят украинцы, компания компенсирует из собственных средств. На фоне высоких мировых цен на газ и общего роста его себестоимости такая нагрузка становится все тяжелее для госбюджета.

В то же время в документе подчеркивается, что окончательное решение о пересмотре тарифа еще не принято — речь идет именно о сценарии, заложенном в бюджетный проект. Насколько реально подорожает газ и в какие сроки, будет зависеть от решений правительства, ситуации на рынке и переговоров с международными партнерами.

Сколько придется платить

Если 30-процентный рост будет реализован полностью, то при нынешнем тарифе 7,96 грн/куб.м конечная цена для потребителя составит около 10,35 грн за кубометр. Для семьи, которая в отопительный сезон использует около 200 кубометров газа в месяц, дополнительные расходы достигнут почти 480 грн ежемесячно.

Что делать потребителям уже сейчас

Пока тариф остается фиксированным, стоит позаботиться об уменьшении собственного потребления. Прежде всего проверьте состояние газового котла и утепление жилья — именно теплопотери чаще всего «съедают» львиную долю газа. Кроме того, стоит установить счетчик и вовремя передавать показания, чтобы не платить по нормативу. Тем, кто имеет право на субсидию, лучше переоформить или подтвердить ее заранее — с подорожанием газа размер поддержки автоматически пересчитают.

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