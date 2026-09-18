Проверка доходов пенсионеров касается не самой пенсии, а дополнительной государственной поддержки — субсидий, льгот и отдельных выплат, сообщили в Минсоцполитики.

Проверка доходов пенсионеров в Пенсионном фонде касается прежде всего тех, кто оформляет субсидии и льготы — в Министерстве социальной политики объяснили, когда могут потребовать подтверждение дохода.

Пенсионный фонд Украины вправе проверять доходы пенсионеров при назначении жилищных субсидий, льгот на оплату коммунальных услуг и отдельных социальных выплат. Информацию о доходах могут запрашивать каждый раз, когда человек претендует на дополнительную государственную поддержку, — а не на основную выплату.

Как объясняют в Минсоцполитики, ПФУ может требовать сведения о доходах и документы, которые их подтверждают. Это нужно, чтобы оценить фактическое материальное положение пенсионера и определить, имеет ли он право на конкретную субсидию, льготу или другую выплату.

Отдельно в ведомстве подчеркивают: проверка может касаться и украинцев, которые находятся за границей и получают там пенсионные выплаты. Сам факт получения пенсии не дает автоматического права на все виды социальной помощи — при назначении учитывается совокупное материальное положение получателя.

Как проверить свои данные и что нужно подтверждать

Пенсионер может самостоятельно проверить информацию, которая влияет на размер будущей пенсии, через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда. Там доступны данные о страховом стаже, электронная трудовая книжка и форма ОК-5, где можно посмотреть официальные доходы по годам.

Для подтверждения дохода Фонд может попросить справки и документы, подтверждающие полученные суммы, — в том числе те, которые пенсионер получает за пределами Украины. Поэтому перед оформлением субсидии или льготы стоит заранее собрать документы обо всех источниках дохода.

Отдельно в Украине действует автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров: он касается тех, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжал работать и накопил необходимый дополнительный страховой стаж. Для такого перерасчета отдельно обращаться в ПФУ не нужно.

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