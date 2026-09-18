Ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні оновлюють максимальні значення. Експерт паливного ринку Сергій Куюн пояснив, чому вартість пального побила історичний рекорд і що буде з цінами далі.

Подорожчання пального в Україні продовжується — ціни на бензин на АЗС оновили історичний максимум, а експерт паливного ринку Сергій Куюн назвав ситуацію наближеною до безпрецедентної.

Як повідомляє видання Life.Київ, нинішній стрибок не можна пояснити лише сезонним підвищенням попиту. На світовому ринку дорожчає нафта, змінюється логістика постачання, зростають витрати на транспортування та страхування вантажів. Для України додатковим чинником залишається залежність від імпортного ресурсу.

Більшість нафтопродуктів країна закуповує за кордоном, тому послаблення гривні автоматично збільшує собівартість імпортних партій. До кінцевої ціни входять витрати на доставку, перевалку, зберігання, роботу паливної інфраструктури, податки та маржа операторів. Тож навіть незначне подорожчання ресурсу на зовнішньому ринку перетворюється на помітну різницю для водія під час заправки.

Як паливна криза впливає на українців

Найпомітніше здорожчання відчувають власники автомобілів, які щодня долають значні відстані. Для них заправка стала однією з найбільших статей витрат: навіть за незмінного маршруту місячний бюджет на пальне може зрости на сотні або тисячі гривень. Через це водії частіше обирають громадський транспорт або скорочують необов'язкові переміщення.

Паливний шок не обмежується приватними авто. Дорожче пальне збільшує собівартість роботи вантажівок, автобусів, таксі та спецтехніки. Перевізники змушені переглядати тарифи, а бізнес закладає додаткові витрати в ціну товарів і послуг. У результаті здорожчання бензину та дизеля поступово впливає на продовольство, будівельні матеріали, доставку й міжміські перевезення.

Особливо чутливим є аграрний сектор. Сільськогосподарська техніка потребує значних обсягів дизельного пального під час посівної та жнив. Якщо ресурс дорожчає, фермери стикаються зі зростанням витрат ще до того, як зібраний урожай потрапить на ринок. Це створює ризик подальшого підвищення цін на продукцію.

Чи може бензин подешевшати найближчим часом

Подальша динаміка цін залежатиме від світових котирувань нафти, стабільності постачання та курсу гривні. Якщо міжнародний ринок отримає достатній обсяг сировини, а логістичні витрати знизяться, роздрібні ціни можуть стабілізуватися. Однак швидкого повернення до попередніх значень експерти не гарантують, адже оператори спочатку мають реалізувати дорожчі запаси, сформовані за високими гуртовими цінами.

Водночас різке здорожчання не обов'язково означає, що дефіцит бензину вже виник. Ринок часто реагує на очікування майбутніх змін, заздалегідь закладаючи ризики у вартість пального. Тому ціни на АЗС можуть зростати навіть тоді, коли заправки працюють у звичному режимі, а черг біля колонок немає.

Поточний рекорд на бензин може стати не тимчасовою аномалією, а частиною нової цінової реальності. У короткостроковій перспективі українцям доведеться уважніше планувати витрати, порівнювати ціни на різних АЗС і стежити за якістю пального.

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