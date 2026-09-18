Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине обновляют максимальные значения. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн объяснил, почему стоимость топлива побила исторический рекорд и что будет с ценами дальше.

Подорожание топлива в Украине продолжается — цены на бензин на АЗС обновили исторический максимум, а эксперт топливного рынка Сергей Куюн назвал ситуацию близкой к беспрецедентной.

Как сообщает издание Life.Киев, нынешний скачок нельзя объяснить лишь сезонным ростом спроса. На мировом рынке дорожает нефть, меняется логистика поставок, растут расходы на транспортировку и страхование грузов. Для Украины дополнительным фактором остается зависимость от импортного ресурса.

Большинство нефтепродуктов страна закупает за рубежом, поэтому ослабление гривны автоматически увеличивает себестоимость импортных партий. В конечную цену входят расходы на доставку, перевалку, хранение, работу топливной инфраструктуры, налоги и маржа операторов. Поэтому даже незначительное подорожание ресурса на внешнем рынке превращается в заметную разницу для водителя при заправке.

Как топливный кризис влияет на украинцев

Сильнее всего подорожание ощущают владельцы автомобилей, которые ежедневно преодолевают большие расстояния. Для них заправка стала одной из крупнейших статей расходов: даже при неизменном маршруте месячный бюджет на топливо может вырасти на сотни или тысячи гривен. Из-за этого водители чаще выбирают общественный транспорт или сокращают необязательные поездки.

Топливный шок не ограничивается частными авто. Дорогое топливо увеличивает себестоимость работы грузовиков, автобусов, такси и спецтехники. Перевозчики вынуждены пересматривать тарифы, а бизнес закладывает дополнительные расходы в цену товаров и услуг. В результате подорожание бензина и дизеля постепенно влияет на продовольствие, стройматериалы, доставку и междугородние перевозки.

Особенно чувствителен аграрный сектор. Сельскохозяйственная техника требует значительных объемов дизельного топлива во время посевной и жатвы. Если ресурс дорожает, фермеры сталкиваются с ростом затрат еще до того, как собранный урожай попадет на рынок. Это создает риск дальнейшего повышения цен на продукцию.

Может ли бензин подешеветь в ближайшее время

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от мировых котировок нефти, стабильности поставок и курса гривны. Если международный рынок получит достаточный объем сырья, а логистические расходы снизятся, розничные цены могут стабилизироваться. Однако быстрого возврата к прежним значениям эксперты не гарантируют, ведь операторы сначала должны реализовать дорогие запасы, сформированные по высоким оптовым ценам.

В то же время резкое подорожание не обязательно означает, что дефицит бензина уже возник. Рынок часто реагирует на ожидания будущих изменений, заранее закладывая риски в стоимость топлива. Поэтому цены на АЗС могут расти даже тогда, когда заправки работают в обычном режиме, а очередей у колонок нет.

Текущий рекорд на бензин может стать не временной аномалией, а частью новой ценовой реальности. В краткосрочной перспективе украинцам придется внимательнее планировать расходы, сравнивать цены на разных АЗС и следить за качеством топлива.

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