Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в ряде видов транспорта — от городских автобусов до междугородных маршрутов. Где именно действует льгота, какие документы нужны и что делать, если перевозчик отказал, — читайте далее.

Бесплатный проезд для льготников в Украине касается не только пенсионеров — право на него имеют и участники боевых действий. Какие виды транспорта для них бесплатны, какие документы нужно иметь при себе и что делать в случае отказа, рассказали в Министерстве обороны и областном ТЦК.

Как сообщает veteran.com.ua, право участников боевых действий на бесплатный проезд определено в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В Министерстве обороны подчёркивают, что УБД могут бесплатно ездить сразу несколькими видами транспорта.

Где УБД могут ездить бесплатно

Речь идёт о таких видах транспорта:

всеми видами городского пассажирского транспорта;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов — в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных, независимо от расстояния и места проживания.

Для подтверждения права на льготный проезд достаточно предъявить удостоверение участника боевых действий установленного образца. Если в населённом пункте работает автоматизированная система учёта оплаты проезда, может понадобиться ещё и электронный билет. Для льготников его выдают бесплатно.

При этом больше всего проблем, по данным Минобороны, возникает с частными перевозчиками. Причина — местные бюджеты не всегда компенсируют им расходы за перевозку льготных категорий, поэтому пассажиру могут отказать в бесплатном проезде.

Льготы на дальние поездки

Отдельно для УБД предусмотрено право на бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом. Есть и второй вариант: пользоваться этими видами транспорта один раз в год для поездки туда и обратно со скидкой 50%.

Для этого нужны удостоверение УБД и листы талонов, которые выдают вместе с удостоверением на несколько лет. Билеты можно получить только в кассах, предъявив эти документы. Важно: льгота действует только на поездки в пределах Украины.

Что делать, если отказали в бесплатном проезде

В Житомирском областном ТЦК и СП советуют прежде всего зафиксировать обстоятельства: название перевозчика, имя водителя, номер транспортного средства, маршрут и время поездки. Если билет уже купили — его обязательно сохранить. По возможности стоит также записать контакты свидетелей ситуации.

Далее можно подать заявления в Национальную полицию, Укртрансбезопасность и орган местного самоуправления. К обращению рекомендуют приложить копии удостоверения УБД и билета. Также ветеран имеет право обратиться в суд: если нарушение подтвердят, можно требовать возврат средств за купленный билет и компенсацию морального вреда.

Ранее Politeka сообщала, в Житомире с 19 сентября подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах: цены не назвали.

Также Politeka сообщала, цены на проезд выросли с 15 сентября: новые тарифы действуют в трёх областях.