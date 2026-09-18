Бесплатный проезд для льготников в Украине касается не только пенсионеров — право на него имеют и участники боевых действий. Какие виды транспорта для них бесплатны, какие документы нужно иметь при себе и что делать в случае отказа, рассказали в Министерстве обороны и областном ТЦК.
Как сообщает veteran.com.ua, право участников боевых действий на бесплатный проезд определено в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В Министерстве обороны подчёркивают, что УБД могут бесплатно ездить сразу несколькими видами транспорта.
Где УБД могут ездить бесплатно
Речь идёт о таких видах транспорта:
- всеми видами городского пассажирского транспорта;
- автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;
- железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;
- автобусами пригородных и междугородных маршрутов — в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных, независимо от расстояния и места проживания.
Для подтверждения права на льготный проезд достаточно предъявить удостоверение участника боевых действий установленного образца. Если в населённом пункте работает автоматизированная система учёта оплаты проезда, может понадобиться ещё и электронный билет. Для льготников его выдают бесплатно.
При этом больше всего проблем, по данным Минобороны, возникает с частными перевозчиками. Причина — местные бюджеты не всегда компенсируют им расходы за перевозку льготных категорий, поэтому пассажиру могут отказать в бесплатном проезде.
Льготы на дальние поездки
Отдельно для УБД предусмотрено право на бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом. Есть и второй вариант: пользоваться этими видами транспорта один раз в год для поездки туда и обратно со скидкой 50%.
Для этого нужны удостоверение УБД и листы талонов, которые выдают вместе с удостоверением на несколько лет. Билеты можно получить только в кассах, предъявив эти документы. Важно: льгота действует только на поездки в пределах Украины.
Что делать, если отказали в бесплатном проезде
В Житомирском областном ТЦК и СП советуют прежде всего зафиксировать обстоятельства: название перевозчика, имя водителя, номер транспортного средства, маршрут и время поездки. Если билет уже купили — его обязательно сохранить. По возможности стоит также записать контакты свидетелей ситуации.
Далее можно подать заявления в Национальную полицию, Укртрансбезопасность и орган местного самоуправления. К обращению рекомендуют приложить копии удостоверения УБД и билета. Также ветеран имеет право обратиться в суд: если нарушение подтвердят, можно требовать возврат средств за купленный билет и компенсацию морального вреда.
Ранее Politeka сообщала, в Житомире с 19 сентября подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах: цены не назвали.
Также Politeka сообщала, цены на проезд выросли с 15 сентября: новые тарифы действуют в трёх областях.