За январь–август 2026 года Украина ввезла 56,5 тыс. тонн молочной продукции — на 39% больше, чем годом ранее. Страна фактически стала нетто-импортером молочки, и это может повлиять на цены в магазинах.

Подорожание продуктов в Украине набирает обороты — за январь–август 2026 года импорт молочной продукции вырос сразу на 39% в объеме, до 56,5 тыс. тонн. При этом экспорт молочки просел, поэтому страна фактически превратилась в нетто-импортера.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации производителей молока, которые приводит издание Delo.ua. За восемь месяцев Украина сократила экспорт молочной продукции на 7% в натуральном выражении и на 17% в денежном — до 86,92 тыс. тонн на 248,79 млн долларов.

Импорт при этом прибавил 39% по объему и 23% по стоимости. Из-за этого расходы на закупку молочки за границей превысили выручку от ее продажи — отрицательное внешнеторговое сальдо за восемь месяцев составило 4,34 млн долларов.

Что именно везут в Украину

Наибольшую долю в импорте — 58% — занимают сыры. Структура украинского экспорта ориентирована преимущественно на продукцию с более низкой маржинальностью: мороженое занимает 26%, сгущенка и сливки — 25%, сыры — 17%, сливочное масло — 11%, а сыворотка — 7%.

Главными рынками сбыта украинской молочки остаются страны Евросоюза, Молдова и Южный Кавказ. В августе импорт молочных продуктов сократился на 6% к июлю, однако по сравнению с августом прошлого года вырос сразу на 59%.

Чего ждать с ценами

В издании обращают внимание, что перебои в цепях поставок, рост затрат на производство, переработку и логистику уже создают предпосылки для повышения цен на молочную продукцию в Украине. В августе сальдо снова осталось отрицательным — 3,34 млн долларов.

Экспорт молочки в августе просел на 11% по объему и на 18% по выручке по сравнению с июлем, хотя в годовом выражении зафиксирован небольшой рост на 7%. То есть украинские производители постепенно теряют позиции на внешних рынках, а внутренний спрос все больше закрывает импорт.

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