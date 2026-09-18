Вакансии водителей в Черновицкой области в последнее время заметно расширились: работодатели ищут людей за рулем и предлагают зарплату до 100 тысяч гривен в месяц. Как сообщает «Черновицкая газета ЧАС», водитель — одна из самых востребованных профессий на рынке труда региона.
Спрос на водителей на Буковине продолжает расти. Работодатели открывают новые вакансии в разных сферах — от пассажирских перевозок до логистики. Это значит, что люди с соответствующим удостоверением могут рассчитывать на широкий выбор предложений.
Сколько платят водителям в Черновицкой области
Самые высокие ставки — до 100 000 гривен в месяц — предлагают на отдельных вакансиях. Размер оплаты зависит от категории транспортного средства, опыта водителя и сложности маршрутов. На междугородних и международных рейсах, как правило, платят больше, чем на коротких маршрутах в пределах города.
Кто может претендовать на работу водителем
Для работы нужно водительское удостоверение соответствующей категории. Для управления грузовиками — категория C, для автобусов — D, для международных перевозок — CE. Часть работодателей также просит медицинскую справку о пригодности к управлению транспортом.
Как найти вакансию водителя в Черновицкой области
Искать работу можно несколькими способами:
- просмотреть актуальные объявления на сайтах по поиску работы;
- обратиться в областной центр занятости;
- отправить резюме напрямую транспортным компаниям региона.
Перед собеседованием стоит подготовить водительское удостоверение, медицинскую справку и трудовую книжку. Водителям с открытыми категориями C и CE и опытом работы удается быстрее найти предложения с высокой зарплатой.
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