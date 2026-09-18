В Черновицкой области работодатели ищут водителей — одну из самых востребованных профессий региона — и готовы платить до 100 тысяч гривен в месяц.

Вакансии водителей в Черновицкой области в последнее время заметно расширились: работодатели ищут людей за рулем и предлагают зарплату до 100 тысяч гривен в месяц. Как сообщает «Черновицкая газета ЧАС», водитель — одна из самых востребованных профессий на рынке труда региона.

Спрос на водителей на Буковине продолжает расти. Работодатели открывают новые вакансии в разных сферах — от пассажирских перевозок до логистики. Это значит, что люди с соответствующим удостоверением могут рассчитывать на широкий выбор предложений.

Сколько платят водителям в Черновицкой области

Самые высокие ставки — до 100 000 гривен в месяц — предлагают на отдельных вакансиях. Размер оплаты зависит от категории транспортного средства, опыта водителя и сложности маршрутов. На междугородних и международных рейсах, как правило, платят больше, чем на коротких маршрутах в пределах города.

Кто может претендовать на работу водителем

Для работы нужно водительское удостоверение соответствующей категории. Для управления грузовиками — категория C, для автобусов — D, для международных перевозок — CE. Часть работодателей также просит медицинскую справку о пригодности к управлению транспортом.

Как найти вакансию водителя в Черновицкой области

Искать работу можно несколькими способами:

просмотреть актуальные объявления на сайтах по поиску работы;

обратиться в областной центр занятости;

отправить резюме напрямую транспортным компаниям региона.

Перед собеседованием стоит подготовить водительское удостоверение, медицинскую справку и трудовую книжку. Водителям с открытыми категориями C и CE и опытом работы удается быстрее найти предложения с высокой зарплатой.

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