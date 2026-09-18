Графики отключений света в Виннице публиковали еще на 16 и 17 сентября, а в пятницу, 18 сентября, городские службы продолжают ремонтные работы. Основные системы жизнеобеспечения города работают стабильно, однако по ряду адресов возможны временные перебои с водой или электроэнергией — публикуем полный перечень улиц.
О запланированных работах сообщает городская служба «Цілодобова варта». Бригады водоканала и электросетей работают точечно, поэтому отключения касаются только перечисленных ниже улиц и домов.
Где не будет воды
Бригады водоканала 18 сентября ремонтируют водопроводы по таким адресам:
- проспект Космонавтов, 39 и 69;
- 2-й переулок Скифский, 6;
- перекресток улиц Александра Довженко и Брацлавской;
- улица Батожская, 1;
- улица Дениса Бадики, 1–15.
Водоснабжение по этим адресам должны восстановить сразу после завершения ремонтных работ. Тем временем «Вінницяміськтеплоенерго» работает без отключений — на тепло это не повлияет.
Где возможны перебои со светом
Плановые ремонты проводят и городские электросети, поэтому временные перерывы в электроснабжении возможны по адресам:
- улица Киевская, 44–58;
- улица Академика Янгеля, 56, 58;
- улица Стрелецкая, 4;
- улица Григория Арабея, а также 2-й и 4-й проезды Григория Арабея;
- улица Праведников мира, 45, 45-А;
- улица Королева;
- улица Олеся Гончара.
Куда звонить, если возникла проблема
Если заметили проблему с городской инфраструктурой, в «Цілодобову варту» можно обратиться по номерам 15-60, 0-800-60-15-60 или (0432) 65-15-60.
Ранее Politeka сообщала, отключение воды и света в Виннице 11 сентября: какие улицы затронул ремонт.
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