В пятницу, 18 сентября, коммунальщики Винницы ремонтируют водопроводы и электросети, поэтому по ряду адресов возможны временные перебои с водой и светом.

Графики отключений света в Виннице публиковали еще на 16 и 17 сентября, а в пятницу, 18 сентября, городские службы продолжают ремонтные работы. Основные системы жизнеобеспечения города работают стабильно, однако по ряду адресов возможны временные перебои с водой или электроэнергией — публикуем полный перечень улиц.

О запланированных работах сообщает городская служба «Цілодобова варта». Бригады водоканала и электросетей работают точечно, поэтому отключения касаются только перечисленных ниже улиц и домов.

Где не будет воды

Бригады водоканала 18 сентября ремонтируют водопроводы по таким адресам:

проспект Космонавтов, 39 и 69;

2-й переулок Скифский, 6;

перекресток улиц Александра Довженко и Брацлавской;

улица Батожская, 1;

улица Дениса Бадики, 1–15.

Водоснабжение по этим адресам должны восстановить сразу после завершения ремонтных работ. Тем временем «Вінницяміськтеплоенерго» работает без отключений — на тепло это не повлияет.

Где возможны перебои со светом

Плановые ремонты проводят и городские электросети, поэтому временные перерывы в электроснабжении возможны по адресам:

улица Киевская, 44–58;

улица Академика Янгеля, 56, 58;

улица Стрелецкая, 4;

улица Григория Арабея, а также 2-й и 4-й проезды Григория Арабея;

улица Праведников мира, 45, 45-А;

улица Королева;

улица Олеся Гончара.

Куда звонить, если возникла проблема

Если заметили проблему с городской инфраструктурой, в «Цілодобову варту» можно обратиться по номерам 15-60, 0-800-60-15-60 или (0432) 65-15-60.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды и света в Виннице 11 сентября: какие улицы затронул ремонт.

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