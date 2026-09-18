Мобилизация в Украине обросла слухами о том, что сотрудники ТЦК могут лично блокировать банковские карты военнообязанных. Юрист разъяснила, имеют ли военкоматы такое право и как на самом деле происходит арест счетов.

Мобилизация в Украине и нарушения ТЦК, которые можно обжаловать, — тема, которую активно обсуждают. Но могут ли сами военкоматы блокировать банковские карты уклонистов? Юристы подчеркивают: таких полномочий у ТЦК нет.

Разъяснения дала юрист Вера Тарасенко, как сообщает ТСН со ссылкой на юридический портал «Протокол.ua». По ее словам, распространенные в сети слухи, будто сотрудники ТЦК могут личным решением накладывать арест на карты военнообязанных, противоречат действующему законодательству.

Имеет ли право ТЦК блокировать карты

Законодательство Украины не дает военкоматам права самостоятельно блокировать денежные средства. Даже наличие административного правонарушения, конфликтной ситуации или пребывание человека в базе розыска не позволяет сотрудникам ТЦК обращаться в банки с требованием заморозить карточные счета.

Как на самом деле накладывается арест

Блокировка денег происходит по сложной юридической цепочке, где основанием становится непогашенное постановление, переданное государственному или частному исполнителю. Все начинается с протокола об административном правонарушении, который составляют строго в присутствии гражданина — после его прибытия или доставки в ТЦК.

Что делать, если карту заблокировали

Если человек обнаружил, что его карты заблокированы, это свидетельствует об открытом исполнительном производстве. Проверить его наличие можно в приложении «Дія» или на сайте «Автоматизированная система исполнительных производств».

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что блокировка банковских счетов тех, кто уклоняется от мобилизации, должна лишить их возможности комфортно пользоваться преимуществами жизни. Однако реализовать такой механизм можно исключительно через исполнительную службу, а не решением самого ТЦК.

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