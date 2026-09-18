Мобілізація в Україні обросла чутками про те, що працівники ТЦК можуть особисто блокувати банківські картки військовозобов'язаних. Юристка роз'яснила, чи мають військкомати таке право і як насправді відбувається арешт рахунків.

Мобілізація в Україні та порушення ТЦК, які можна оскаржити, — тема, яку активно обговорюють. Та чи можуть самі військкомати блокувати банківські картки ухилянтів? Юристи наголошують: таких повноважень у ТЦК немає.

Роз'яснення дала юристка Віра Тарасенко, як повідомляє ТСН із посиланням на юридичний портал «Протокол.ua». За її словами, поширені в мережі чутки, ніби працівники ТЦК можуть особистим рішенням накладати арешт на картки військовозобов'язаних, суперечать чинному законодавству.

Чи має право ТЦК блокувати картки

Законодавство України не дає військкоматам права самостійно блокувати грошові кошти. Навіть наявність адміністративного правопорушення, конфліктної ситуації або перебування людини в базі розшуку не дозволяє працівникам ТЦК звертатися до банків із вимогою заморозити карткові рахунки.

Як насправді накладається арешт

Блокування грошей відбувається через складний юридичний ланцюжок, де підставою стає непогашена постанова, передана державному або приватному виконавцю. Усе починається з протоколу про адміністративне правопорушення, який складають суворо в присутності громадянина — після його прибуття чи доправлення до ТЦК.

Що робити, якщо картку заблокували

Якщо людина виявила, що її картки заблоковані, це свідчить про відкрите виконавче провадження. Перевірити його наявність можна в застосунку «Дія» або на сайті «Автоматизована система виконавчих проваджень».

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що блокування банківських рахунків тих, хто ухиляється від мобілізації, має позбавити їх можливості комфортно користуватися перевагами життя. Однак реалізувати такий механізм можна виключно через виконавчу службу, а не рішенням самого ТЦК.

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