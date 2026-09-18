У п'ятницю, 18 вересня, комунальники Вінниці ремонтують водогони та електромережі, тож за низкою адрес можливі тимчасові перебої з водою та світлом.

Графіки відключень світла у Вінниці оприлюднювали ще на 16 та 17 вересня, а в п'ятницю, 18 вересня, міські служби продовжують ремонтні роботи. Основні системи життєзабезпечення міста працюють стабільно, однак за низкою адрес можливі тимчасові перебої з водою або електроенергією — публікуємо повний перелік вулиць.

Про заплановані роботи повідомляє міська служба «Цілодобова варта». Бригади водоканалу та електромереж працюють точково, тому відключення стосуються лише перелічених нижче вулиць і будинків.

Де не буде води

Бригади водоканалу 18 вересня ремонтують водогони за такими адресами:

проспект Космонавтів, 39 та 69;

2-й провулок Скіфський, 6;

перехрестя вулиць Олександра Довженка та Брацлавської;

вулиця Батозька, 1;

вулиця Дениса Бадіки, 1–15.

Водопостачання за цими адресами мають відновити одразу після завершення ремонтних робіт. Тим часом «Вінницяміськтеплоенерго» працює без відключень — на тепло це не вплине.

Де можливі перебої зі світлом

Планові ремонти проводять і міські електромережі, тому тимчасові перерви в електропостачанні можливі за адресами:

вулиця Київська, 44–58;

вулиця Академіка Янгеля, 56, 58;

вулиця Стрілецька, 4;

вулиця Григорія Арабея, а також 2-й та 4-й проїзди Григорія Арабея;

вулиця Праведників світу, 45, 45-А;

вулиця Корольова;

вулиця Олеся Гончара.

Куди телефонувати, якщо виникла проблема

Якщо помітили проблему з міською інфраструктурою, до «Цілодобової варти» можна звернутися за номерами 15-60, 0-800-60-15-60 або (0432) 65-15-60.

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