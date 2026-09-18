Графіки відключень світла у Вінниці оприлюднювали ще на 16 та 17 вересня, а в п'ятницю, 18 вересня, міські служби продовжують ремонтні роботи. Основні системи життєзабезпечення міста працюють стабільно, однак за низкою адрес можливі тимчасові перебої з водою або електроенергією — публікуємо повний перелік вулиць.
Про заплановані роботи повідомляє міська служба «Цілодобова варта». Бригади водоканалу та електромереж працюють точково, тому відключення стосуються лише перелічених нижче вулиць і будинків.
Де не буде води
Бригади водоканалу 18 вересня ремонтують водогони за такими адресами:
- проспект Космонавтів, 39 та 69;
- 2-й провулок Скіфський, 6;
- перехрестя вулиць Олександра Довженка та Брацлавської;
- вулиця Батозька, 1;
- вулиця Дениса Бадіки, 1–15.
Водопостачання за цими адресами мають відновити одразу після завершення ремонтних робіт. Тим часом «Вінницяміськтеплоенерго» працює без відключень — на тепло це не вплине.
Де можливі перебої зі світлом
Планові ремонти проводять і міські електромережі, тому тимчасові перерви в електропостачанні можливі за адресами:
- вулиця Київська, 44–58;
- вулиця Академіка Янгеля, 56, 58;
- вулиця Стрілецька, 4;
- вулиця Григорія Арабея, а також 2-й та 4-й проїзди Григорія Арабея;
- вулиця Праведників світу, 45, 45-А;
- вулиця Корольова;
- вулиця Олеся Гончара.
Куди телефонувати, якщо виникла проблема
Якщо помітили проблему з міською інфраструктурою, до «Цілодобової варти» можна звернутися за номерами 15-60, 0-800-60-15-60 або (0432) 65-15-60.
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