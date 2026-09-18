Подорожание продуктов в Киевской области продолжает набирать обороты: яйца за месяц прибавили более 13 гривен, а масло и молоко тоже заметно подорожали. Рассказываем, сколько теперь стоит основная продуктовая корзина в супермаркетах.

Подорожание продуктов в Киевской области этой осенью почувствовали все, кто ходит за покупками. По данным мониторинга Минфина, которые обновлены 17 сентября 2026 года, сильнее всего за месяц подскочили в цене куриные яйца — их средняя стоимость выросла сразу на несколько гривень за десяток.

Усреднённые цены в крупных сетях показывают, что подсолнечное масло, молоко, мука, сахар и гречка тоже дорожают. Так что это не временный сбой, а устойчивая тенденция осени 2026 года.

Яйца, масло и молоко: самый резкий скачок

Заметнее всего подорожали яйца. Десяток «Квочка» (С1) сейчас в среднем стоит 70,95 грн, тогда как ещё в августе среднемесячная цена составляла 57,12 грн. То есть за месяц товар прибавил более 13 гривень — больше, чем любой другой продукт из этого списка.

Масло «Олейна» рафинированное (850 мл) сейчас продаётся в среднем по 107,30 грн за бутылку, а в августе среднемесячная цена была 100,68 грн. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) стоит 61,03 грн против 59,51 грн в августе.

Свинина, мука, сахар и гречка

Свинина тоже остаётся недешёвой. Шея в среднем достигает 349,92 грн за килограмм, лопатка — 218,39 грн, а грудинка — 218,03 грн. В августе шея была заметно дешевле — 314,38 грн за кило.

Из бакалеи растёт мука пшеничная «Хуторок» 1 кг — 36,72 грн (было 35,88). Сахар кристаллический подорожал до 33,80 грн за килограмм против 30,22 грн в августе. Гречка сейчас в среднем стоит 77,60 грн за килограмм, тогда как месяц назад — 74,63 грн.

Это означает, что стандартная продуктовая корзина из перечисленного для семьи растёт каждый месяц на несколько десятков гривень. Например, только на яйцах затраты на десяток выросли на 23% за один месяц.

Где дешевле купить

Мониторинг Минфина показывает, что цены в одной категории существенно отличаются между сетями. Поэтому, чтобы сэкономить, покупателям стоит сравнивать цены перед походом в магазин и покупать базовые товары по акциям.

Что делать, чтобы уложиться в бюджет

Чтобы меньше тратить при подорожании, стоит следить за акциями в сетях, планировать меню на неделю и закупать крупы и подсолнечное масло впрок, когда они попадают под скидку. Дополнительно сэкономить помогают программы лояльности супермаркетов.

Раньше Politeka сообщала, подорожание продуктов в Киевской области не останавливается.