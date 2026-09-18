Уряд планує скасувати доплати до пенсії тим, хто прописався в зоні радіоактивного забруднення лише заради збільшеної виплати. Розповідаємо, кого це торкнеться та хто збереже надбавку.

Доплати до пенсії в Україні можуть зазнати суттєвих змін: як повідомляє «Судово-юридична газета», уряд хоче скасувати виплати тим, хто прописався в чорнобильських зонах лише заради збільшеної пенсії. Ідеться про так званий «бюджетний туризм», коли люди масово реєструються на забруднених територіях, щоб отримати чорнобильську доплату за проживання.

Право на таку надбавку спочатку мали лише ті, хто реально жив у зоні аварії на ЧАЕС у 1986–1993 роках. Однак з 2008 року норму скасували, а з 2022-го виплати почали масово «повертати» вже через суди: пенсіонер подавав позов до Пенсійного фонду — і суд зобов'язував нарахувати доплату за проживання в зоні забруднення.

Масштаби проблеми виявилися вражаючими. Як раніше наводили цифри у Мінсоцполітики, на початок 2022 року таких отримувачів було трохи більше ніж 10 000, а щомісячні виплати державі коштували близько 51,4 млн гривень. За два з половиною роки повномасштабної війни кількість людей, які встановили доплату через суд, зросла майже до 135 400, а додаткові витрати сягнули приблизно 1,5 млрд гривень на місяць.

Розмір доплати коливається від однієї до трьох мінімальних зарплат — це приблизно 8 000–24 000 гривень, середня судова сума становить понад 13 000 гривень на місяць. Водночас правоохоронці фіксували кримінальні провадження про фіктивну прописку: траплялися випадки, коли в одній квартирі, непридатній для проживання, було зареєстровано понад 60 осіб.

Саме тому в уряді пропонують залишити доплату лише тим, хто справді проживав у зоні ЧАЕС у 1986–1993 роках. Зекономлені кошти планують перенаправити на підтримку справжніх ліквідаторів аварії, які зараз отримують лише близько 170 гривень доплати.

Що це означає для пенсіонерів

Наразі йдеться про пропозицію, а не про ухвалене рішення: остаточних змін до законодавства ще не внесено. Ті, хто реально проживав у зоні відчуження у 1986–1993 роках і має підтверджувальні документи, збережуть право на надбавку. Тим, хто оформив її винятково через суд без факту проживання, варто уважно стежити за оновленнями законодавства — остаточне рішення ухвалюватиме Кабінет міністрів.

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