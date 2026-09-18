Правительство планирует отменить доплаты к пенсии тем, кто прописался в зоне радиоактивного загрязнения лишь ради увеличенной выплаты. Рассказываем, кого это коснется и кто сохранит надбавку.

Доплаты к пенсии в Украине могут претерпеть существенные изменения: как сообщает «Судебно-юридическая газета», правительство хочет отменить выплаты тем, кто прописался в чернобыльских зонах лишь ради увеличенной пенсии. Речь идет о так называемом «бюджетном туризме», когда люди массово регистрируются на загрязненных территориях, чтобы получать чернобыльскую доплату за проживание.

Право на такую надбавку изначально имели только те, кто реально жил в зоне аварии на ЧАЭС в 1986–1993 годах. Однако с 2008 года норму отменили, а с 2022-го выплаты начали массово «возвращать» уже через суды: пенсионер подавал иск в Пенсионный фонд — и суд обязывал начислить доплату за проживание в зоне загрязнения.

Масштабы проблемы оказались впечатляющими. Как ранее приводили цифры в Минсоцполитики, на начало 2022 года таких получателей было чуть более 10 000, а ежемесячные выплаты обходились государству примерно в 51,4 млн гривен. За два с половиной года полномасштабной войны количество людей, установивших доплату через суд, выросло почти до 135 400, а дополнительные расходы достигли около 1,5 млрд гривен в месяц.

Размер доплаты колеблется от одной до трех минимальных зарплат — это примерно 8 000–24 000 гривен, средняя судебная сумма составляет более 13 000 гривен в месяц. При этом правоохранители фиксировали уголовные производства о фиктивной прописке: случались случаи, когда в одной квартире, непригодной для проживания, было зарегистрировано более 60 человек.

Именно поэтому в правительстве предлагают оставить доплату только тем, кто действительно проживал в зоне ЧАЭС в 1986–1993 годах. Сэкономленные средства планируют перенаправить на поддержку настоящих ликвидаторов аварии, которые сейчас получают лишь около 170 гривен доплаты.

Что это значит для пенсионеров

Пока речь идет о предложении, а не о принятом решении: окончательные изменения в законодательство еще не внесены. Те, кто реально проживал в зоне отчуждения в 1986–1993 годах и имеет подтверждающие документы, сохранят право на надбавку. Тем, кто оформил ее исключительно через суд без факта проживания, стоит внимательно следить за обновлениями законодательства — окончательное решение будет принимать Кабинет министров.

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