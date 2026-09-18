Млинці за цим рецептом виходять тонкими, ніжними й еластичними — з ними легко працювати під час складання. Секрет у правильному замісі тіста, а начинкою може бути шоколадно-горіхова паста, сир чи ягоди.

Рецепт тонких млинців на молоці ми вже публікували — а ці млинці готуються з класичного тіста на незбираному молоці та подаються з шоколадно-горіховою пастою. Головна перевага такого тіста — воно виходить однорідним і еластичним, тож млинці не рвуться під час складання.

Млинці — універсальна страва, яку можна подавати на сніданок, десерт або перекус. Цей рецепт розрахований приблизно на 8 порцій, а тісто можна замісити заздалегідь і тримати в холодильнику до наступного дня.

Інгредієнти для млинців

Для тіста:

6 великих яєць;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка цукру;

1½ склянки (приблизно 190 г) пшеничного борошна;

4 склянки (приблизно 1 л) незбираного молока;

¼ склянки (приблизно 60 мл) розтопленого вершкового масла або олії.

Для начинки: шоколадно-горіхова паста та підсмажені мигдалеві пластівці.

Також знадобиться сковорода з антипригарним покриттям і гумова лопатка.

Як приготувати млинці: покроково

Приготування тіста в блендері. Складіть у чашу яйця, цукор, сіль і борошно. Збивайте на високій швидкості до однорідності. Через отвір у кришці поступово вливайте молоко, поки тісто не стане гладким. За потреби зупиніть прилад і зчистіть борошно зі стінок. Наприкінці додайте олію або розтоплене масло та збивайте ще близько 30 секунд.

Приготування тіста вінчиком. У великій мисці змішайте яйця, цукор, сіль і борошно, збийте до густої маси. Потім вливайте молоко по половині склянки, щоразу ретельно розмішуючи, щоб не залишалося грудочок. Коли все молоко буде додано, влийте розтоплене масло або олію й збивайте ще близько хвилини.

Смаження млинців. Добре розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Нахиліть її під кутом 45 градусів, налийте ополоником тісто на піднятий бік і розподіляйте по всій поверхні, нахиляючи сковороду. Тіста має бути рівно стільки, щоб ледь покрити дно — інакше млинці вийдуть товстими.

Коли краї млинця почнуть відходити від сковороди, обережно підчепіть їх гумовою лопаткою по колу, підсуньте її під середину й переверніть. Смажте ще 20–30 секунд і викладіть на тарілку. Якщо користуєтеся звичайною сковородою, розігрійте її на середньо-сильному вогні, змастіть дно олією пензликом, а після першого млинця зменшіть вогонь до середнього.

Складання. Намажте начинку тонким шаром по центру млинця, залишаючи порожніми 5–7 см по краях, потім загорніть краї до середини, формуючи шестикутник. Або розподіліть начинку по всій поверхні, підігніть правий і лівий боки до центру й скрутіть рулетом. Можна також скласти млинець навпіл, потім ще раз навпіл — як для креп-сюзетт.

Подавайте млинці теплими, посипавши підсмаженим мигдалем. Якщо тісто готуєте напередодні ввечері, перед приготуванням ретельно перемішайте його протягом 30 секунд: від тривалого перебування в холодильнику воно стає ще рівнішим.

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