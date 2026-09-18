Блины по этому рецепту получаются тонкими, нежными и эластичными — с ними легко работать при складывании. Секрет в правильном замесе теста, а начинкой может быть шоколадно-ореховая паста, творог или ягоды.

Рецепт тонких блинов на молоке мы уже публиковали — а эти блины готовятся из классического теста на цельном молоке и подаются с шоколадно-ореховой пастой. Главное преимущество такого теста — оно получается однородным и эластичным, поэтому блины не рвутся при складывании.

Блины — универсальное блюдо, которое можно подать на завтрак, как десерт или перекус. Этот рецепт рассчитан примерно на 8 порций, а тесто можно замесить заранее и держать в холодильнике до следующего дня.

Ингредиенты для блинов

Для теста:

6 крупных яиц;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

1½ стакана (примерно 190 г) пшеничной муки;

4 стакана (примерно 1 л) цельного молока;

¼ стакана (примерно 60 мл) растопленного сливочного масла или растительного масла.

Для начинки: шоколадно-ореховая паста и поджаренные миндальные лепестки.

Также понадобится сковорода с антипригарным покрытием и резиновая лопатка.

Как приготовить блины: пошагово

Приготовление теста в блендере. Положите в чашу яйца, сахар, соль и муку. Взбивайте на высокой скорости до однородности. Через отверстие в крышке постепенно вливайте молоко, пока тесто не станет гладким. При необходимости остановите прибор и счистите муку со стенок. В конце добавьте масло и взбивайте ещё около 30 секунд.

Приготовление теста венчиком. В большой миске смешайте яйца, сахар, соль и муку, взбейте до густой массы. Затем вливайте молоко по полстакана, каждый раз тщательно размешивая, чтобы не оставалось комочков. Когда всё молоко будет добавлено, влейте растопленное сливочное масло или растительное масло и взбивайте ещё около минуты.

Жарка блинов. Хорошо разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Наклоните её под углом 45 градусов, налейте половником тесто на приподнятый бок и распределите по всей поверхности, наклоняя сковороду. Теста должно быть ровно столько, чтобы оно едва покрыло дно — иначе блины получатся толстыми.

Когда края блина начнут отходить от сковороды, аккуратно подденьте их резиновой лопаткой по кругу, подведите её под середину и переверните. Жарьте ещё 20–30 секунд и выложите на тарелку. Если используете обычную сковороду, разогрейте её на средне-сильном огне, смажьте дно маслом кисточкой, а после первого блина уменьшите огонь до среднего.

Складывание. Намажьте начинку тонким слоем по центру блина, оставляя пустыми 5–7 см по краям, затем заверните края к середине, формируя шестиугольник. Или распределите начинку по всей поверхности, подогните правый и левый бока к центру и скрутите рулетом. Можно также сложить блин пополам, затем ещё раз пополам — как для креп-сюзетт.

Подавайте блины тёплыми, посыпав поджаренным миндалём. Если тесто готовите накануне вечером, перед приготовлением тщательно перемешайте его в течение 30 секунд: от долгого пребывания в холодильнике оно становится ещё ровнее.

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