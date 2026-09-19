Баклажаны в духовке по этому рецепту получаются как итальянская пармиджана — нежные ломтики слоями с томатным соусом, базиликом и расплавленным сыром, к тому же без жарки в масле.

Запечённые баклажаны с сырной корочкой мы уже публиковали — а эти баклажаны в духовке готовятся как итальянская пармиджана: слоями с томатным соусом, базиликом и расплавленным сыром. Вместо жарки ломтики запекаются, поэтому блюдо получается нежным, сочным и заметно менее жирным, чем в классическом варианте.

Ингредиенты баклажанов в духовке

баклажаны — 1,8 кг (примерно 5 шт.)

оливковое масло — 60 мл (для смазывания ломтиков)

пармезан, мелко натёртый — примерно 160 г

листья базилика — примерно 40 г (2 неплотных стакана)

моцарелла, тёртая — примерно 170 г (для посыпки сверху)

Для томатного соуса:

оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.

лук — 1 шт., мелко нарезанный

чеснок — 5 зубчиков

томатная пассата — 600 мл

консервированные помидоры, измельчённые — 400 г

сахар — 1,5 ч. л.

свежий орегано — 1,5 ст. л. (или ½ ч. л. сушёного, или 1 веточка базилика)

вода — 240 мл

соль — ¾ ч. л.

чёрный перец — ¼ ч. л.

Как приготовить баклажаны в духовке: пошагово

Сначала подготовьте ломтики. Разогрейте духовку до 220 °C (200 °C с конвекцией). Баклажаны нарежьте вдоль ломтиками толщиной примерно 8 мм, кожуру не снимайте. Каждый ломтик с обеих сторон смажьте оливковым маслом и разложите на застеленных пергаментом противнях в один слой. Солить баклажаны не нужно: современные сорта не горчат, а соус и так достаточно приправлен солью и пармезаном.

Запекайте ломтики 35–45 минут, перевернув в середине, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. Готовые ломтики оставьте остывать на противнях.

Тем временем приготовьте томатный соус. В большой сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок около 3 минут, пока они не размягчатся. Добавьте пассату, консервированные помидоры, воду, орегано, сахар, соль и перец, перемешайте и доведите до кипения.

Тушите соус без крышки 30–40 минут, периодически помешивая, пока он не загустеет. Соус должен быть достаточно густым, иначе блюдо расползётся и его сложно будет нарезать ровными кусочками.

На дно формы для запекания выложите немного томатного соуса. Затем выложите слой баклажанов (треть), смажьте третью соуса, сбрызните оливковым маслом, разложите треть листьев базилика и посыпьте третью пармезана. Повторите ещё дважды — всего должно получиться три слоя баклажанов. На самом верхнем слое базилик не кладите, оставьте его для подачи, а сверху щедро посыпьте всю моцареллу.

Запекайте при 180 °C около 25 минут, пока моцарелла не станет пузырчатой и золотистой. Перед нарезкой дайте блюду постоять 5–10 минут, чтобы оно немного «схватилось» и держало форму.

Посыпьте свежим базиликом и подавайте. Такие баклажаны в духовке хороши и горячими, и тёплыми, а на следующий день их легко разогреть — вкус от этого только становится насыщеннее.

Ранее Politeka сообщала, рецепт баклажанов в духовке: простой секрет, чтобы они не расползлись и держали форму.

Также Politeka писала, рецепт нежных баклажанов в духовке: одна простая хитрость избавит блюдо от горечи.

Как сообщала Politeka, рецепт шелковистых баклажанов в духовке: простой секрет, чтобы не превратились в кашу.