Запечённые баклажаны с сырной корочкой мы уже публиковали — а эти баклажаны в духовке готовятся как итальянская пармиджана: слоями с томатным соусом, базиликом и расплавленным сыром. Вместо жарки ломтики запекаются, поэтому блюдо получается нежным, сочным и заметно менее жирным, чем в классическом варианте.
Ингредиенты баклажанов в духовке
- баклажаны — 1,8 кг (примерно 5 шт.)
- оливковое масло — 60 мл (для смазывания ломтиков)
- пармезан, мелко натёртый — примерно 160 г
- листья базилика — примерно 40 г (2 неплотных стакана)
- моцарелла, тёртая — примерно 170 г (для посыпки сверху)
Для томатного соуса:
- оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.
- лук — 1 шт., мелко нарезанный
- чеснок — 5 зубчиков
- томатная пассата — 600 мл
- консервированные помидоры, измельчённые — 400 г
- сахар — 1,5 ч. л.
- свежий орегано — 1,5 ст. л. (или ½ ч. л. сушёного, или 1 веточка базилика)
- вода — 240 мл
- соль — ¾ ч. л.
- чёрный перец — ¼ ч. л.
Как приготовить баклажаны в духовке: пошагово
Сначала подготовьте ломтики. Разогрейте духовку до 220 °C (200 °C с конвекцией). Баклажаны нарежьте вдоль ломтиками толщиной примерно 8 мм, кожуру не снимайте. Каждый ломтик с обеих сторон смажьте оливковым маслом и разложите на застеленных пергаментом противнях в один слой. Солить баклажаны не нужно: современные сорта не горчат, а соус и так достаточно приправлен солью и пармезаном.
Запекайте ломтики 35–45 минут, перевернув в середине, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. Готовые ломтики оставьте остывать на противнях.
Тем временем приготовьте томатный соус. В большой сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок около 3 минут, пока они не размягчатся. Добавьте пассату, консервированные помидоры, воду, орегано, сахар, соль и перец, перемешайте и доведите до кипения.
Тушите соус без крышки 30–40 минут, периодически помешивая, пока он не загустеет. Соус должен быть достаточно густым, иначе блюдо расползётся и его сложно будет нарезать ровными кусочками.
На дно формы для запекания выложите немного томатного соуса. Затем выложите слой баклажанов (треть), смажьте третью соуса, сбрызните оливковым маслом, разложите треть листьев базилика и посыпьте третью пармезана. Повторите ещё дважды — всего должно получиться три слоя баклажанов. На самом верхнем слое базилик не кладите, оставьте его для подачи, а сверху щедро посыпьте всю моцареллу.
Запекайте при 180 °C около 25 минут, пока моцарелла не станет пузырчатой и золотистой. Перед нарезкой дайте блюду постоять 5–10 минут, чтобы оно немного «схватилось» и держало форму.
Посыпьте свежим базиликом и подавайте. Такие баклажаны в духовке хороши и горячими, и тёплыми, а на следующий день их легко разогреть — вкус от этого только становится насыщеннее.
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