Куриные бёдра в духовке — быстрое блюдо, которое готово уже через полчаса, а получается удивительно сочным. Секрет — в маринаде на основе майонеза, который удерживает влагу внутри мяса, а не масло.

Рецепт сочного куриного филе в духовке мы уже публиковали — а куриные бёдра в духовке получаются ещё сочнее, ведь в них больше природного жира. Это блюдо готово через полчаса, требует всего нескольких ингредиентов и подходит к любому гарниру. Главная хитрость — маринад на основе майонеза, который «запирает» влагу внутри мяса.

Для этого рецепта берут бёдра без кости и кожи, поэтому мясо выходит нежным и удобным в подаче. Секрет сочности — не масло, а привычный майонез, который даёт мягкую, слегка румяную корочку и не даёт бёдрам пересыхать во время запекания.

Ингредиенты для куриных бёдер в духовке

куриные бёдра без кости и кожи — 900 г (около 8 штук);

майонез — 3 столовые ложки;

луковый порошок — 2 чайные ложки;

копчёная паприка — 1 чайная ложка;

соль — 1/4 чайной ложки.

Как приготовить куриные бёдра в духовке: пошагово

Разогрейте духовку до 220 °C. В большой миске соедините майонез, луковый порошок, копчёную паприку и соль и хорошо перемешайте вилкой.

Добавьте куриные бёдра к маринаду и перемешайте щипцами, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт. Можно запекать сразу или оставить в холодильнике мариноваться до 24 часов — так вкус станет заметно глубже.

Выложите бёдра в один плотный слой в форму для запекания размером примерно 23×33 см, не накладывая друг на друга. Запекайте без крышки 20 минут или пока термометр, вставленный в самую толстую часть, не покажет как минимум 71 °C. Небольшие кусочки могут быть готовы уже через 15–17 минут.

Достаньте форму из духовки, накройте фольгой и оставьте на 5 минут — эта короткая пауза позволяет сокам распределиться, а мясу остаться мягким.

Подавайте куриные бёдра в духовке горячими: с картофельным пюре, рисом, запечёнными овощами или свежим салатом. Остатки хранятся в холодильнике до 5 дней, а в морозилке — до 3 месяцев. Разогревать их лучше под фольгой в духовке при 175 °C около 10 минут.

Чтобы блюдо точно не пересохло, не передерживайте его в духовке: ориентируйтесь на термометр, а не только на время. Не накрывайте форму во время запекания — так бёдра именно запекаются, а не тушатся. Если хотите меньше калорий, замените майонез несладким греческим йогуртом, а вместо лукового порошка можно взять чесночный.

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