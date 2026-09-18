В Пирятинской громаде Полтавской области Госпродпотребслужба проверила магазины и выявила завышенные наценки на социально значимые продукты — после вмешательства цены снизили.

Цены на продукты в Полтавской области продолжают расти, поэтому специалисты Госпродпотребслужбы взялись проверять, не завышают ли торговые сети наценки на социально значимые товары — и нашли нарушения сразу в трех магазинах Пирятинской громады.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Полтавской области (об этом пишет еженедельник «ЭХО»), контрольные мероприятия провели 2 сентября 2026 года в рамках работы по предотвращению неконтролируемого роста цен на продукты первой необходимости.

Что нашли во время проверки

Всего инспекторы обследовали четыре объекта торговли. Нарушения порядка формирования цен выявили на трех из них — это 75% проверенных магазинов. После вмешательства предприниматели снизили цены до экономически обоснованного уровня, уменьшив торговую наценку с 25% до разрешенных 10%.

Какие товары подешевели

Ценники изменили прежде всего на две позиции:

Масло подсолнечное рафинированное ТМ "Алексис" (1 л) — цена упала с 90,00 грн до 84,00 грн, наценку снизили с 18% до 10%;

— цена упала с 90,00 грн до 84,00 грн, наценку снизили с 18% до 10%; Тушка куриная — стоимость снизилась со 100,00 грн до 88,00 грн за килограмм, наценку срезали с 25% до 10%.

Это означает, что в этих торговых точках покупатели фактически переплачивали: масло стоило на 6 гривен дороже, а курятина — на 12 гривен за килограмм больше, чем должна была.

Куда жаловаться на завышенные цены

Жителям Полтавщины напоминают: если вы заметили необоснованный рост цен на продукты первой необходимости, об этом стоит сообщить специалистам Госпродпотребслужбы. Круглосуточная горячая линия работает по номеру +38 (093) 362-05-36, также можно звонить (0532) 60-66-47.

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