Статус «в розыске» в приложении «Резерв+» может появиться даже у тех, кто добросовестно обновил военно-учётные данные. Юристы рассказали о трёх законных способах, которые помогут быстро обжаловать безосновательный розыск ТЦК и снять эту отметку.

Нарушения ТЦК при проверке документов — не единственный повод обращаться к юристам. Всё чаще мужчины замечают в приложении «Резерв+» статус «в розыске», который появился без всяких оснований. Такая отметка — не приговор, её можно и нужно обжаловать законными способами.

Статус «в розыске» в «Резерв+» отображается, когда территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) передаёт в Национальную полицию данные о военнообязанном, которого не может найти или который, по мнению должностных лиц, нарушил правила воинского учёта. Отметка может появиться после неявки по повестке, несвоевременного обновления данных или даже из-за технической ошибки — например, когда человек уже состоит на учёте в другом городе. О трёх законных способах обжаловать безосновательный розыск рассказали юристы в материале «Экономических новостей».

Способ 1. Личное обращение в ТЦК

Самый быстрый путь — явиться в свой территориальный центр комплектования и уточнить военно-учётные данные. С собой стоит иметь паспорт, военно-учётный документ (военный билет или временное удостоверение) и документы, подтверждающие право на отсрочку или уважительную причину прежней неявки. В ТЦК подают письменное заявление о снятии с розыска с объяснением обстоятельств — должностные лица обязаны рассмотреть его и по результатам уточнения убрать отметку, если оснований для розыска нет.

Способ 2. Жалоба в вышестоящий орган или Минобороны

Если местный ТЦК отказывается действовать, следующий шаг — административное обжалование: жалоба на имя руководителя областного ТЦК и СП или обращение в Министерство обороны Украины. В жалобе описывают ситуацию, прилагают копии документов и просят проверить основания объявления в розыск. Дополнительно можно оставить обращение в свободной форме — это помогает зафиксировать факт безосновательной отметки до того, как дело дойдёт до суда.

Способ 3. Иск в административный суд

Самый надёжный, но более долгий путь — судебное обжалование действий или бездействия ТЦК по правилам Кодекса административного судопроизводства Украины. Иск подают в окружной административный суд по местонахождению ответчика или по месту жительства истца. В заявлении просят признать противоправными действия ТЦК по объявлению в розыск и обязать снять безосновательный статус. Если суд подтвердит, что центр комплектования нарушил порядок, решение обяжет должностных лиц исправить данные в реестре «Оберіг».

Какие документы помогут снять розыск

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

военно-учётный документ;

справка о регистрации или фактическом месте проживания;

документы, дающие право на отсрочку (если есть);

доказательства своевременного обновления данных или уважительной причины неявки.

Перед визитом в ТЦК стоит сделать скриншот статуса в «Резерв+» — он станет подтверждением того, какую именно отметку вы обжалуете, и поможет юристу или суду быстрее разобраться.

Юристы советуют не игнорировать отметку «в розыске»: в худшем случае данные могут попасть в полицейские базы, что создаёт риск остановки на улице и доставки в ТЦК. В то же время с требованиями заплатить «штраф на месте» соглашаться не стоит — обязанность уплатить штраф возникает только после надлежащим образом оформленного постановления об административном правонарушении.

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