Статус «у розшуку» в застосунку «Резерв+» може зʼявитися навіть у тих, хто сумлінно оновив військово-облікові дані. Юристи розповіли про три законні способи, які допоможуть швидко оскаржити безпідставний розшук ТЦК і зняти цей запис.

Порушення ТЦК під час перевірки документів — не єдиний привід звертатися до юристів. Що частіше чоловіки помічають у застосунку «Резерв+» статус «у розшуку», який зʼявився без жодних підстав. Такий запис — не вирок, його можна і треба оскаржувати законними способами.

Статус «у розшуку» в «Резерв+» показується, коли територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) передає до Національної поліції дані про військовозобовʼязаного, якого не може знайти або який, на думку посадовців, порушив правила військового обліку. Запис може зʼявитися після неявки за повісткою, невчасного оновлення даних або навіть через технічну помилку — наприклад, коли людина вже стоїть на обліку в іншому місті. Про три законні способи оскаржити безпідставний розшук розповіли юристи в матеріалі «Економічних новин».

Спосіб 1. Особисте звернення до ТЦК

Найшвидший шлях — зʼявитися до свого територіального центру комплектування й уточнити військово-облікові дані. Із собою варто мати паспорт, військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення) та документи, що підтверджують право на відстрочку або поважну причину попередньої неявки. У ТЦК подають письмову заяву про зняття з розшуку з поясненням обставин — посадовці зобовʼязані розглянути її та, за результатами уточнення, прибрати позначку, якщо підстав для розшуку немає.

Спосіб 2. Скарга до вищого органу або Міноборони

Якщо місцевий ТЦК відмовляється діяти, наступний крок — адміністративне оскарження: скарга на імʼя керівника обласного ТЦК та СП або звернення до Міністерства оборони України. У скарзі описують ситуацію, додають копії документів і просять перевірити підстави оголошення в розшук. Додатково можна залишити звернення в довільній формі — це допомагає зафіксувати факт безпідставного запису до того, як справа дійде до суду.

Спосіб 3. Позов до адміністративного суду

Найнадійніший, але довший шлях — судове оскарження дій чи бездіяльності ТЦК за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. Позов подають до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача або за місцем проживання позивача. У заяві просять визнати протиправними дії ТЦК щодо оголошення в розшук і зобовʼязати зняти безпідставний статус. Якщо суд підтвердить, що центр комплектування порушив порядок, рішення зобовʼяже посадовців виправити дані в реєстрі «Оберіг».

Які документи допоможуть зняти розшук

паспорт громадянина України або ID-картка;

військово-обліковий документ;

довідка про реєстрацію або фактичне місце проживання;

документи, що дають право на відстрочку (якщо є);

докази своєчасного оновлення даних або поважної причини неявки.

Перед візитом до ТЦК варто зробити скриншот статусу в «Резерв+» — він стане підтвердженням того, який саме запис ви оскаржуєте, і допоможе юристу чи суду швидше розібратися.

Юристи радять не ігнорувати позначку «у розшуку»: у гіршому випадку дані можуть потрапити до поліцейських баз, що створює ризик зупинки на вулиці та доставлення до ТЦК. Водночас із вимогами сплатити «штраф на місці» погоджуватися не варто — обовʼязок сплатити штраф виникає лише після належно оформленої постанови про адміністративне правопорушення.

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