Полтавский областной совет рассматривает проект решения о новых тарифах для «Полтаватеплоэнерго»: горячая вода для жителей подорожает до 118,66 грн за кубометр.

Тарифы на воду в Полтаве снова на повестке дня — на этот раз речь идет о горячей воде и отоплении. Полтавский областной совет получил проект решения о новых ценах для областного коммунального предприятия «Полтаватеплоэнерго».

Документ от 18 сентября на рассмотрение вынесла Полтавская областная военная администрация. Если депутаты его поддержат, новые тарифы будут действовать с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Для жителей тариф на тепло составит примерно 1 926 грн за Гкал (без НДС). Если же дом имеет собственный тепловой пункт, который теплопоставщик обслуживает и ремонтирует за свой счет, тариф будет чуть выше — около 2 тыс. грн за Гкал.

Сколько будет стоить горячая вода

Для населения кубометр горячей воды обойдется примерно в 118,66 грн (с НДС). Для бюджетных учреждений — школ, больниц — и бизнеса цена значительно выше: около 247–248 грн за кубометр.

Еще больший разрыв в тарифе на тепло: для бюджета и предпринимателей он достигает почти 3 980 грн за Гкал, то есть более чем вдвое превышает тариф для населения.

Для отдельных домов с автономным теплоснабжением по ряду адресов в Полтаве — в частности на улицах Тырновской, Черновола, Европейской — предусмотрены отдельные, более высокие тарифы.

Из чего складывается тариф

Наибольшую долю в себестоимости тепла занимает топливо, то есть газ, — почти 85% всех расходов на производство. Остальное приходится на зарплату работников, электроэнергию, амортизацию оборудования и административные расходы. В тариф также заложена прибыль компании, часть которой направляют на ремонты и обновление оборудования.

Отдельно в структуре тарифа на транспортировку тепла учтены потери в сетях — тепло, которое теряется по пути от котельных к домам из-за изношенных труб.

Как сообщает издание «Зміст», в случае принятия решения утратит силу предыдущее решение от 30 сентября 2025 года, которым ранее устанавливались тарифы для этого предприятия.

Как посчитать платежку за горячую воду

Чтобы понять, сколько придется платить, достаточно умножить объем потребленной горячей воды по счетчику на новый тариф — 118,66 грн за кубометр. Например, если семья использовала 3 кубометра, в платежке за горячую воду будет около 356 грн.

Точные суммы появятся в платежках только после того, как областной совет примет решение окончательно, а «Полтаватеплоэнерго» опубликует утвержденные расценки.

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