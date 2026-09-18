Рецепт яблочного пирога мы уже публиковали — а бисквит готовится совсем иначе. Это лёгкий, воздушный десерт, в тесте которого нет ни грамма сливочного масла.
Классический бисквит держится на правильно взбитых белках: именно они делают коржи пышными и упругими. А мандариновая начинка добавляет приятной фруктовой свежести и делает десерт сочным без жирного крема.
Ингредиенты для бисквита
Для коржей:
- сливочное масло или растительное масло — для смазывания форм;
- 50 г обычной муки;
- 3 ст. ложки кукурузного крахмала;
- 1 ч. ложка разрыхлителя;
- 4 яйца (белки и желтки отдельно);
- 175 г мелкого сахара.
Для начинки:
- 295 г консервированных мандариновых долек (без сиропа);
- 200 г нежирного мягкого сыра (крем-сыра);
- сахарная пудра — для посыпки.
Как приготовить бисквит: пошагово
Разогрейте духовку до 180 °C (с конвекцией — 160 °C). Две формы диаметром 20 см смажьте сливочным или растительным маслом и застелите дно и бортики пергаментом. Муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель просейте вместе.
Белки взбейте миксером до устойчивых пиков, затем быстро введите сахар, не прекращая взбивания. Желтки слегка взбейте отдельно и аккуратно вмешайте в белковую массу. Сухие ингредиенты добавляйте порциями, осторожно перемешивая большой металлической ложкой, чтобы тесто не потеряло воздух.
Разложите тесто в две подготовленные формы и разровняйте поверхность. Выпекайте 18–20 минут, пока коржи не поднимутся, не приобретут лёгкий золотистый цвет, а деревянная шпажка, вставленная в середину, не будет выходить сухой. Дайте коржам остыть в формах 10 минут, затем аккуратно выньте и полностью остудите.
Мандариновые дольки смешайте с мягким сыром. Снимите пергамент с коржей, смажьте один корж начинкой, накройте вторым и слегка прижмите. Перед подачей посыпьте бисквит сахарной пудрой.
Лучше всего есть такой бисквит в день приготовления: на следующий день коржи впитывают влагу из начинки. Если хотите сделать заготовку заранее, коржи можно заморозить, а начинку добавлять уже перед подачей.
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