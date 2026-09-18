Бісквіт за цим рецептом виходить напрочуд легким і пухким, хоча в тісті немає жодного грама масла — весь секрет у правильно збитих білках.

Рецепт яблучного пирога ми вже публікували — а бісквіт готується зовсім інакше. Це легкий, повітряний десерт, у тісті якого немає жодного грама вершкового масла.

Класичний бісквіт тримається на правильно збитих білках: саме вони роблять коржі пухкими й пружними. А мандаринова начинка додає приємної фруктової свіжості та робить десерт соковитим без жирного крему.

Інгредієнти для бісквіта

Для коржів:

вершкове масло або олія — для змащування форм;

50 г звичайного борошна;

3 ст. ложки кукурудзяного крохмалю;

1 ч. ложка розпушувача;

4 яйця (білки й жовтки окремо);

175 г дрібного цукру.

Для начинки:

295 г консервованих мандаринових часточок (без сиропу);

200 г нежирного м'якого сиру (крем-сиру);

цукрова пудра — для посипання.

Як приготувати бісквіт: покроково

Розігрійте духовку до 180 °C (з конвекцією — 160 °C). Дві форми діаметром 20 см змастіть вершковим маслом або олією та вистеліть дно й боки пергаментом. Борошно, кукурудзяний крохмаль і розпушувач просійте разом.

Білки збийте міксером до стійких піків, потім швидко введіть цукор, не припиняючи збивання. Жовтки злегка збийте окремо й акуратно вмішайте в білкову масу. Сухі інгредієнти додавайте частинами, обережно перемішуючи великою металевою ложкою, щоб тісто не втратило повітря.

Розкладіть тісто у дві підготовлені форми та вирівняйте поверхню. Випікайте 18–20 хвилин, поки коржі не піднімуться, не набудуть легкого золотистого кольору, а дерев'яна шпажка, вставлена в середину, не виходитиме сухою. Дайте коржам охолонути у формах 10 хвилин, потім обережно вийміть і повністю остудіть.

Мандаринові часточки змішайте з м'яким сиром. Зніміть пергамент із коржів, намастіть один корж начинкою, накрийте другим і злегка притисніть. Перед подачею посипте бісквіт цукровою пудрою.

Найкраще їсти такий бісквіт у день приготування: наступного дня коржі вбирають вологу з начинки. Якщо хочете зробити заготовку заздалегідь, коржі можна заморозити, а начинку додавати вже перед подачею.

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