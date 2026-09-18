Рецепт яблучного пирога ми вже публікували — а бісквіт готується зовсім інакше. Це легкий, повітряний десерт, у тісті якого немає жодного грама вершкового масла.
Класичний бісквіт тримається на правильно збитих білках: саме вони роблять коржі пухкими й пружними. А мандаринова начинка додає приємної фруктової свіжості та робить десерт соковитим без жирного крему.
Інгредієнти для бісквіта
Для коржів:
- вершкове масло або олія — для змащування форм;
- 50 г звичайного борошна;
- 3 ст. ложки кукурудзяного крохмалю;
- 1 ч. ложка розпушувача;
- 4 яйця (білки й жовтки окремо);
- 175 г дрібного цукру.
Для начинки:
- 295 г консервованих мандаринових часточок (без сиропу);
- 200 г нежирного м'якого сиру (крем-сиру);
- цукрова пудра — для посипання.
Як приготувати бісквіт: покроково
Розігрійте духовку до 180 °C (з конвекцією — 160 °C). Дві форми діаметром 20 см змастіть вершковим маслом або олією та вистеліть дно й боки пергаментом. Борошно, кукурудзяний крохмаль і розпушувач просійте разом.
Білки збийте міксером до стійких піків, потім швидко введіть цукор, не припиняючи збивання. Жовтки злегка збийте окремо й акуратно вмішайте в білкову масу. Сухі інгредієнти додавайте частинами, обережно перемішуючи великою металевою ложкою, щоб тісто не втратило повітря.
Розкладіть тісто у дві підготовлені форми та вирівняйте поверхню. Випікайте 18–20 хвилин, поки коржі не піднімуться, не набудуть легкого золотистого кольору, а дерев'яна шпажка, вставлена в середину, не виходитиме сухою. Дайте коржам охолонути у формах 10 хвилин, потім обережно вийміть і повністю остудіть.
Мандаринові часточки змішайте з м'яким сиром. Зніміть пергамент із коржів, намастіть один корж начинкою, накрийте другим і злегка притисніть. Перед подачею посипте бісквіт цукровою пудрою.
Найкраще їсти такий бісквіт у день приготування: наступного дня коржі вбирають вологу з начинки. Якщо хочете зробити заготовку заздалегідь, коржі можна заморозити, а начинку додавати вже перед подачею.
Раніше Politeka повідомляла, рецепт чізкейку з полуницею: простий секрет кремової текстури без тріщин.
Також Politeka писала, торт на сковороді: рецепт простого домашнього десерту без духовки.