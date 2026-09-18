Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 19 по 25 сентября показывает, что в начале недели столичный регион еще порадует теплом до +23°, но уже с понедельника придут дожди и резкое похолодание до +13°.

затяжные дожди в Киевской области уже беспокоили жителей на прошлой неделе, а теперь прогноз погоды на неделю с 19 по 25 сентября обещает новое снижение температуры и возвращение осадков в регион.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +13° до +23°, а самое заметное похолодание придет во второй половине недели.

В субботу, 19 сентября, в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков: днем воздух прогреется до +21°, а ночью охладится до +15°.

В воскресенье, 20 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду и самую теплую дневную отметку недели — +23°, тогда как ночью термометры покажут +13°.

Понедельник, 21 сентября, принесет в область облачную погоду с возможными осадками: днем столбики термометров опустятся до +16°, а ночью температура удержится на отметке +16°.

Во вторник, 22 сентября, ожидается облачно с прояснениями и возможны осадки, днем воздух прогреется лишь до +15°, а ночью охладится до +9°.

Среда, 23 сентября, будет малооблачной, однако не исключены осадки: дневная температура составит +14°, ночная — +9°.

В четверг, 24 сентября, синоптики прогнозируют облачно с прояснениями и возможны осадки, а дневная температура опустится до самой низкой отметки недели — +13°, ночью — до +8°.

Пятница, 25 сентября, порадует жителей области переменной облачностью без осадков: днем ожидается +17°, ночью — +10°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с дневной температурой +23°, а самым прохладным — четверг, 24 сентября, когда воздух прогреется лишь до +13°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 10°, а осадки синоптики прогнозируют четыре дня — в понедельник, вторник, среду и четверг.

Из-за такого заметного похолодания и вероятных осадков стоит заранее одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей, а также иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем в дни с осадками.

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