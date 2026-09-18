Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 19 по 25 вересня показує, що на початку тижня столичний регіон ще потішить теплом до +23°, але вже з понеділка прийдуть дощі та стрімке похолодання до +13°.

затяжні дощі у Київській області вже турбували мешканців минулого тижня, а тепер прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 вересня обіцяє нове зниження температури та повернення опадів у регіон.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься від +13° до +23°, а найбільш відчутне похолодання прийде у другій половині тижня.

У суботу, 19 вересня, у Київській області очікується мінлива хмарність без опадів: вдень повітря прогріється до +21°, а вночі охолодиться до +15°.

У неділю, 20 вересня, синоптики обіцяють малохмарну погоду і найтеплішу денну позначку тижня — +23°, тоді як вночі термометри показуватимуть +13°.

Понеділок, 21 вересня, принесе в область хмарну погоду з можливими опадами: вдень стовпчики термометрів опустяться до +16°, а вночі температура утримається на позначці +16°.

У вівторок, 22 вересня, очікується хмарно з проясненнями та можливі опади, вдень повітря прогріється лише до +15°, а вночі охолодиться до +9°.

Середа, 23 вересня, буде малохмарною, проте не виключені опади: денна температура становитиме +14°, нічна — +9°.

У четвер, 24 вересня, синоптики прогнозують хмарно з проясненнями та можливі опади, а денна температура опуститься до найнижчої позначки тижня — +13°, вночі — до +8°.

П’ятниця, 25 вересня, порадує мешканців області мінливою хмарністю без опадів: вдень очікується +17°, вночі — +10°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з денною температурою +23°, а найпрохолоднішим — четвер, 24 вересня, коли повітря прогріється лише до +13°. Перепад денних температур за тиждень сягне 10°, а опади синоптики прогнозують чотири дні — у понеділок, вівторок, середу та четвер.

Через таке відчутне похолодання та ймовірні опади варто заздалегідь одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, а також мати при собі парасольку і бути обережними за кермом у дні з опадами.

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