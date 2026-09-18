В Украине обновляются правила, по которым предприятия подтверждают критичность и бронируют работников. Для части хозяйств исчезает жесткий земельный порог, но автоматической отсрочки это не дает.

Бронирование работников в Украине снова пересматривают — на этот раз изменились критерии, по которым предприятие может подтвердить, что оно критически важное. Новые правила вступают в силу 18 октября 2026 года, и для многих малых и средних хозяйств они открывают путь, которого раньше не было.

Речь идет о приказе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 2 сентября 2026 года №11. Документ зарегистрировали в Министерстве юстиции 4 сентября под №1210/46604. Именно он определяет обновленные отраслевые критерии, по которым аграрные предприятия могут подтверждать важное значение для отрасли в особый период.

Земельный порог больше не единственный

Раньше для аграриев одним из главных фильтров был земельный банк: чтобы пройти отраслевой критерий, нужно было обрабатывать не менее 200 гектаров сельскохозяйственных угодий. Теперь этот показатель перестал быть безальтернативным.

Предприятие может выполнить один из критериев несколькими способами: обрабатывать не менее 200 гектаров угодий, или иметь не менее 50 гектаров многолетних насаждений, или показать чистый годовой доход от реализации не менее 20 миллионов гривен. Для садов, ягодников и виноградников отдельный порог в 50 гектаров особенно важен.

Что это значит для предприятий

Соответствие отраслевым критериям само по себе еще не означает автоматического бронирования работников. Признание предприятия важным для отрасли — это один из элементов процедуры получения статуса критически важного предприятия согласно правительственному постановлению №76. Только после этого работодатель может бронировать военнообязанных в пределах установленных правил.

Кроме того, новые правила предусматривают комплексный подход: чтобы предприятие признали важным для отрасли, оно должно соответствовать как минимум двум критериям. Помимо площади или дохода, учитывается вид деятельности и соответствующие коды КВЭД. В перечень входят производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, поставка семян, удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, сельхозтехники, хранение и переработка зерновых, а также производство пищевых продуктов и напитков.

Как подтвердить критичность: какие документы нужны

Обновленные критерии детализируют и требования к подтверждающим документам. Предприятия должны подавать финансовую и налоговую отчетность, данные о земельном банке или многолетних насаждениях, а также документы, подтверждающие основной вид деятельности.

квартальный Налоговый расчет вместе с квитанцией контролирующего органа;

годовая финансовая отчетность за предыдущий год — для подтверждения дохода;

данные государственных реестров и статистической отчетности — для земельных показателей.

Важно: зарплатный критерий никуда не исчез. В мае и июне 2026 года правительство ужесточило требования к зарплате для предприятий, претендующих на статус критически важных, и запустило масштабный пересмотр уже предоставленных статусов. Поэтому смягчение земельного порога не означает общего упрощения — сохраняются требования по официальному трудоустройству, налоговой дисциплине, воинскому учету работников и соблюдению лимитов бронирования.

Во Всеукраинском аграрном совете объясняют, что новая модель должна расширить возможности именно для небольших производителей. Консультантка ВАР по вопросам учета и налогообложения Леся Панкратова подчеркнула: фермеры, имеющие менее 200 гектаров, но соответствующие другим экономическим показателям, теперь смогут претендовать на признание важными для отрасли.

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