В Україні оновлюються правила, за якими підприємства підтверджують критичність і бронюють працівників. Для частини господарств зникає жорсткий земельний поріг, але автоматичної відстрочки це не дає.

Бронювання працівників в Україні знову переглядають — цього разу змінились критерії, за якими підприємство може підтвердити, що воно критично важливе. Нові правила набувають чинності 18 жовтня 2026 року, і для багатьох малих і середніх господарств вони відкривають шлях, якого раніше не було.

Йдеться про наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 вересня 2026 року №11. Документ зареєстрували в Міністерстві юстиції 4 вересня за №1210/46604. Саме він визначає оновлені галузеві критерії, за якими аграрні підприємства можуть підтверджувати важливе значення для галузі в особливий період.

Земельний поріг більше не єдиний

Раніше для аграріїв одним із головних фільтрів був земельний банк: щоб пройти галузевий критерій, потрібно було обробляти щонайменше 200 гектарів сільськогосподарських угідь. Тепер цей показник перестав бути безальтернативним.

Підприємство може виконати один із критеріїв кількома способами: обробляти не менше 200 гектарів угідь, або мати щонайменше 50 гектарів багаторічних насаджень, або показати чистий річний дохід від реалізації не менше 20 мільйонів гривень. Для садів, ягідників і виноградників окремий поріг у 50 гектарів особливо важливий.

Що це означає для підприємств

Відповідність галузевим критеріям сама по собі ще не означає автоматичного бронювання працівників. Визнання підприємства важливим для галузі — це один з елементів процедури отримання статусу критично важливого підприємства відповідно до урядової постанови №76. Тільки після цього роботодавець може бронювати військовозобов'язаних у межах установлених правил.

Крім того, нові правила передбачають комплексний підхід: щоб підприємство визнали важливим для галузі, воно має відповідати щонайменше двом критеріям. Окрім площі чи доходу, враховується вид діяльності та відповідні коди КВЕД. До переліку входять виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, постачання насіння, добрив, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, сільгосптехніки, зберігання й переробка зернових, а також виробництво харчових продуктів і напоїв.

Як підтвердити критичність: які документи потрібні

Оновлені критерії деталізують і вимоги до підтверджувальних документів. Підприємства мають подавати фінансову та податкову звітність, дані про земельний банк або багаторічні насадження, а також документи, що підтверджують основний вид діяльності.

квартальний Податковий розрахунок разом із квитанцією контролюючого органу;

річна фінансова звітність за попередній рік — для підтвердження доходу;

дані державних реєстрів і статистичної звітності — для земельних показників.

Важливо: зарплатний критерій нікуди не зник. У травні й червні 2026 року уряд посилив вимоги до зарплати для підприємств, які претендують на статус критично важливих, і запустив масштабний перегляд уже наданих статусів. Тож послаблення земельного порогу не означає загального спрощення — зберігаються вимоги щодо офіційного працевлаштування, податкової дисципліни, військового обліку працівників і дотримання лімітів бронювання.

У Всеукраїнській аграрній раді пояснюють, що нова модель має розширити можливості саме для невеликих виробників. Консультантка ВАР із питань обліку та оподаткування Леся Панкратова наголосила: фермери, які мають менше 200 гектарів, але відповідають іншим економічним показникам, тепер зможуть претендувати на визнання важливими для галузі.

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