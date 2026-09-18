У селі Нові Петрівці Вишгородського району на Київщині відкрили 22-й ветеранський простір для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин.

Підтримка жителів Київської області розширюється новими сервісними майданчиками: 18 вересня в селі Нові Петрівці Вишгородського району відкрили 22-й ветеранський простір на Київщині. Про відкриття повідомило регіональне видання «Моя Київщина».

Новий простір став черговим кроком у розбудові обласної мережі підтримки ветеранів. За задумом, тут ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати консультацію, психологічну підтримку та допомогу з оформленням соціальних виплат і пільг.

Майданчик у Нових Петрівцях готували заздалегідь. Ще в серпні 2026 року, за інформацією «КиївВлади», Петрівська сільська рада замовила розробку проєкту ветеранського простору на вулиці Ярослава Мудрого — вартість проєктних робіт оцінили в 1,45 мільйона гривень.

Ветеранські простори в області працюють за єдиним принципом: це точка доступу до послуг, а не клуб за інтересами. У таких хабах облаштовують робочі місця фахівців із соціального захисту, юристів і психологів, а також приміщення для груп підтримки та тренінгів для родин військових.

Мережа на Київщині росте швидко. На початку вересня 21-й ветеранський простір відкрили в Іванківській громаді, ще один — у селі Устимівка на Білоцерківщині. Раніше в Бучі перевіряли будівництво державного ветеранського простору на відповідність вимогам безбарʼєрності.

Як отримати допомогу у ветеранському просторі

Щоб скористатися послугами, ветерану або його родичам достатньо звернутися до адміністратора простору в Нових Петрівцях. Із собою радять мати посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус, та паспорт. Послуги надають безкоштовно, тож графік роботи конкретного хаба краще уточнити в Петрівській сільській раді.

У Київській області вже працюють 22 ветеранські простори, і мережа продовжує розширюватися — нові майданчики анонсують у різних громадах регіону.

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