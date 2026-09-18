В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области открыли 22-й ветеранский простор для ветеранов, военнослужащих и их семей.

Поддержка жителей Киевской области расширяется новыми сервисными площадками: 18 сентября в селе Новые Петровцы Вышгородского района открыли 22-й ветеранский простор в Киевской области. Об открытии сообщило региональное издание «Моя Киевщина».

Новый простор стал очередным шагом в развитии областной сети поддержки ветеранов. По замыслу, здесь ветераны, военнослужащие и члены их семей могут бесплатно получить консультацию, психологическую поддержку и помощь с оформлением социальных выплат и льгот.

Площадку в Новых Петровцах готовили заранее. Еще в августе 2026 года, по информации «КиевВлады», Петровский сельский совет заказал разработку проекта ветеранского простора на улице Ярослава Мудрого — стоимость проектных работ оценили в 1,45 миллиона гривен.

Ветеранские просторы в области работают по единому принципу: это точка доступа к услугам, а не клуб по интересам. В таких хабах обустраивают рабочие места специалистов по социальной защите, юристов и психологов, а также помещения для групп поддержки и тренингов для семей военных.

Сеть на Киевщине растет быстро. В начале сентября 21-й ветеранский простор открыли в Иванковской громаде, еще один — в селе Устимовка на Белоцерковщине. Ранее в Буче проверяли строительство государственного ветеранского простора на соответствие требованиям безбарьерности.

Как получить помощь в ветеранском просторе

Чтобы воспользоваться услугами, ветерану или его родственникам достаточно обратиться к администратору простора в Новых Петровцах. С собой советуют иметь удостоверение участника боевых действий или другой документ, подтверждающий статус, а также паспорт. Услуги предоставляют бесплатно, поэтому график работы конкретного хаба лучше уточнить в Петровском сельском совете.

В Киевской области уже работают 22 ветеранских простора, и сеть продолжает расширяться — новые площадки анонсируют в разных громадах региона.

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