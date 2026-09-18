Полтавська обласна рада розглядає проєкт рішення про нові тарифи для «Полтаватеплоенерго»: гаряча вода для мешканців подорожчає до 118,66 грн за кубометр.

Тарифи на воду у Полтаві знову на порядку денному — цього разу йдеться про гарячу воду та опалення. Полтавська обласна рада отримала проєкт рішення про нові ціни для обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго».

Документ від 18 вересня на розгляд винесла Полтавська обласна військова адміністрація. Якщо депутати його підтримають, нові тарифи діятимуть з 1 жовтня 2026 року по 30 вересня 2027 року.

Для мешканців тариф на тепло складе приблизно 1 926 грн за Гкал (без ПДВ). Якщо ж будинок має власний тепловий пункт, який теплопостачальник обслуговує й ремонтує за власний кошт, тариф буде трохи вищим — близько 2 тис. грн за Гкал.

Скільки коштуватиме гаряча вода

Для населення кубометр гарячої води обійдеться приблизно в 118,66 грн (з ПДВ). Для бюджетних установ — шкіл, лікарень — і бізнесу ціна значно вища: близько 247–248 грн за кубометр.

Ще більший розрив у тарифі на тепло: для бюджету й підприємців він сягає майже 3 980 грн за Гкал, тобто більш ніж удвічі перевищує тариф для населення.

Для окремих будинків з автономним теплопостачанням за низкою адрес у Полтаві — зокрема на вулицях Тирнівській, Чорновола, Європейській — передбачені окремі, вищі тарифи.

З чого складається тариф

Найбільшу частку в собівартості тепла займає паливо, тобто газ, — майже 85% усіх витрат на виробництво. Решта припадає на зарплату працівників, електроенергію, амортизацію обладнання й адміністративні витрати. У тариф також закладений прибуток компанії, частину якого спрямовують на ремонти й оновлення обладнання.

Окремо у структурі тарифу на транспортування тепла враховані втрати в мережах — тепло, яке губиться дорогою від котелень до будинків через зношені труби.

Як повідомляє видання «Зміст», у разі ухвалення рішення втратить чинність попереднє рішення від 30 вересня 2025 року, яким раніше встановлювали тарифи для цього підприємства.

Як порахувати платіжку за гарячу воду

Щоб зрозуміти, скільки доведеться платити, достатньо помножити обсяг спожитої гарячої води за лічильником на новий тариф — 118,66 грн за кубометр. Наприклад, якщо сім'я використала 3 кубометри, у платіжці за гарячу воду буде близько 356 грн.

Точні суми з'являться у платіжках лише після того, як обласна рада ухвалить рішення остаточно, а «Полтаватеплоенерго» опублікує затверджені розцінки.

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