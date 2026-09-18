Курячі стегна в духовці — швидка страва, яка готова вже за пів години, а виходить напрочуд соковитою. Секрет — у маринаді на основі майонезу, який утримує вологу всередині м'яса, а не олії.

Рецепт соковитого курячого філе в духовці ми вже публікували — а курячі стегна в духовці виходять іще соковитішими, адже в них більше природного жиру. Ця страва готова за пів години, потребує всього кількох інгредієнтів і пасує до будь-якого гарніру. Головна хитрість — маринад на основі майонезу, який «замикає» вологу всередині м'яса.

Для цього рецепта беруть стегна без кістки та шкіри, тож м'ясо виходить ніжним і зручним у подачі. Секрет соковитості — не олія, а звичний майонез, який дає м'яку, ледь рум'яну скоринку й не дає стегнам пересихати під час запікання.

Інгредієнти для курячих стегон у духовці

курячі стегна без кістки та шкіри — 900 г (приблизно 8 штук);

майонез — 3 столові ложки;

цибулевий порошок — 2 чайні ложки;

копчена паприка — 1 чайна ложка;

сіль — 1/4 чайної ложки.

Як приготувати курячі стегна в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 220 °C. У великій мисці з'єднайте майонез, цибулевий порошок, копчену паприку та сіль і добре перемішайте виделкою.

Додайте курячі стегна до маринаду й перемішайте щипцями, щоб кожен шматочок було повністю покрито. Можна запікати відразу або залишити в холодильнику маринуватися до 24 годин — так смак стане помітно глибшим.

Викладіть стегна в один щільний шар у форму для запікання розміром приблизно 23×33 см, не накладаючи одне на одне. Запікайте без кришки 20 хвилин або поки термометр, уставлений у найтовстішу частину, не покаже щонайменше 71 °C. Невеликі шматочки можуть бути готовими вже за 15–17 хвилин.

Дістаньте форму з духовки, накрийте фольгою й залиште на 5 хвилин — ця коротка пауза дозволяє сокам розподілитися, а м'ясу залишитися м'яким.

Подавайте курячі стегна в духовці гарячими: з картопляним пюре, рисом, запеченими овочами або свіжим салатом. Залишки зберігаються в холодильнику до 5 днів, а в морозилці — до 3 місяців. Розігрівати їх краще під фольгою в духовці при 175 °C близько 10 хвилин.

Щоб страва точно не пересохла, не перетримуйте її в духовці: орієнтуйтеся на термометр, а не лише на час. Не накривайте форму під час запікання — так стегна саме запікаються, а не тушкуються. Якщо хочете менше калорій, замініть майонез несолодким грецьким йогуртом, а замість цибулевого порошку можна взяти часниковий.

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