З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв по всій країні починають пілотувати нову модель навчання для 10–12 класів, а повноцінний запуск реформи профільної школи заплановано на вересень 2027 року.

Навчання у школах України найближчими роками зміниться докорінно — і йдеться не про тривоги чи укриття, а про сам устрій старшої ланки. Міністерство освіти і науки запускає новий етап реформи, який торкнеться кожного учня, котрому доведеться обирати шлях після 9 класу.

Уже з 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв по всій країні починають пілотувати нову модель навчання для 10–12 класів. Повноцінний загальнонаціональний запуск реформи заплановано на 1 вересня 2027 року. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Що зміниться для старшокласників

Старша школа має стати профільною. Після завершення 9 класу учні отримають два основні шляхи — продовжити навчання в академічному ліцеї або вступити до коледжу. У 10 класі передбачено адаптаційний період, під час якого обраний напрям можна змінити.

Кожен ліцей має пропонувати щонайменше три профілі навчання. Усі вони належать до трьох кластерів: природничо-математичного (STEM), мовно-літературного та соціально-гуманітарного. Учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети, брати вибіркові курси та формувати власну освітню траєкторію.

Школи отримають нові лабораторії

Зміни стосуються не лише програм. У межах проєкту Modern Learning Spaces у 250 закладах освіти в 22 регіонах створюють сучасні STEM-простори та лабораторії. На їх облаштування передбачено 1,9 млрд гривень державної субвенції.

Йдеться про лабораторії та кабінети природничих дисциплін і STEM-напрямів. Учні отримають можливість проводити експерименти, працювати над проєктами та набувати практичних навичок. Сам простір зроблять гнучким: мобільні меблі, окремі лабораторні зони та інтерактивні поверхні.

Коли нова система запрацює для всіх

Навчальний рік 2026–2027 стане пілотним для 150 академічних ліцеїв. Вони випробують нові освітні програми, профілі, вибіркові курси та механізми індивідуальних освітніх траєкторій. За результатами пілотування МОН скоригує рішення і підготує систему до загального запуску.

Водночас змінюється і навчальна база. Підготовку підручників синхронізували з переходом на нову модель: підручники для 10 класу з'являться у 2027 році, для 11-го — у 2028-му, для 12-го — у 2029 році. Про це повідомляє МОН.

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