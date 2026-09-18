С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей стране начинают пилотировать новую модель обучения для 10–12 классов, а полноценный запуск реформы профильной школы запланирован на сентябрь 2027 года.

Обучение в школах Украины в ближайшие годы изменится в корне — и речь не о тревогах или укрытиях, а о самом устройстве старшего звена. Министерство образования и науки запускает новый этап реформы, который затронет каждого ученика, которому придётся выбирать путь после 9 класса.

Уже с 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей стране начинают пилотировать новую модель обучения для 10–12 классов. Полноценный общенациональный запуск реформы запланирован на 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Что изменится для старшеклассников

Старшая школа должна стать профильной. После окончания 9 класса ученики получат два основных пути — продолжить обучение в академическом лицее или поступить в колледж. В 10 классе предусмотрен адаптационный период, во время которого выбранное направление можно изменить.

Каждый лицей должен предлагать как минимум три профиля обучения. Все они относятся к трём кластерам: естественно-математическому (STEM), языково-литературному и социально-гуманитарному. Ученики смогут углублённо изучать выбранные предметы, брать выборочные курсы и формировать собственную образовательную траекторию.

Школы получат новые лаборатории

Изменения касаются не только программ. В рамках проекта Modern Learning Spaces в 250 учебных заведениях в 22 регионах создают современные STEM-пространства и лаборатории. На их обустройство предусмотрено 1,9 млрд гривен государственной субвенции.

Речь о лабораториях и кабинетах естественных дисциплин и STEM-направлений. Ученики получат возможность проводить эксперименты, работать над проектами и приобретать практические навыки. Само пространство сделают гибким: мобильная мебель, отдельные лабораторные зоны и интерактивные поверхности.

Когда новая система заработает для всех

Учебный год 2026–2027 станет пилотным для 150 академических лицеев. Они опробуют новые образовательные программы, профили, выборочные курсы и механизмы индивидуальных образовательных траекторий. По результатам пилотирования МОН скорректирует решения и подготовит систему к общему запуску.

Одновременно меняется и учебная база. Подготовку учебников синхронизировали с переходом на новую модель: учебники для 10 класса появятся в 2027 году, для 11-го — в 2028-м, для 12-го — в 2029 году. Об этом сообщает МОН.

Ранее Politeka сообщала, изменения в школах в Украине, как после 9 класса ученики будут выбирать профиль обучения.

Также Politeka сообщала, изменения в школах с 15 сентября, три модели обучения во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, изменения в школах Киева во время воздушных тревог.