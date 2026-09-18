Мужчины, которых ранее исключили из воинского учета из-за отбывания наказания за тяжкие или особо тяжкие преступления, не подлежат повторной постановке на учет. Юрист объяснил, почему требования ТЦК стать на учет в таких случаях нарушают закон.

Правила воинского учёта в Украине имеют один нюанс, о котором мало кто вспоминает: часть мужчин навсегда лишилась статуса военнообязанного ещё до полномасштабной войны, поэтому никакие повестки их больше не касаются.

Речь о лицах, которых исключили из воинского учёта в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы за тяжкие либо особо тяжкие преступления. По старой редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» — подпункт 6 пункта 6 статьи 37 — эти граждане навсегда утратили статус военнообязанных.

Об этом заявил юрист Владислав Деру, передаёт Новини.LIVE. Он подчеркнул, что этот статус не является временным, поэтому требования ТЦК и СП стать на учёт в таких случаях нарушают закон.

Почему повторная постановка на учёт незаконна

Юрист напоминает о нормах Конституции. Статья 58 Основного закона гарантирует, что законы не имеют обратной силы, если они не отменяют или не смягчают ответственность. А статья 19 запрещает принуждать людей к действиям, не предусмотренным законодательством.

Отдельно статья 19 обязывает должностных лиц действовать исключительно в пределах своих полномочий. Поэтому работники ТЦК не вправе требовать повторной постановки на учёт от человека, в чьем военном билете уже стоит штамп о снятии с учета.

Как ведут себя ТЦК на практике

На практике представители военкоматов нередко игнорируют бумажные справки со старыми отметками об исключении. Свои действия они оправдывают необходимостью пройти военно-врачебную комиссию и обновлением данных в системе «Оберег».

Если человека с отметкой о снятии с учёта всё же неправомерно снова ставят на учёт, юрист советует обжаловать такое решение в суде. Показательным является решение Одесского окружного административного суда от 24 июля 2025 года по делу № 420/1111/25.

Там мужчина обратился в суд, потому что ТЦК отказался внести в электронный реестр данные о его исключении из учёта, которое случилось ещё в 2020 году из-за осуждения за тяжкое преступление. Суд признал действия ТЦК и СП противоправными: отказ не имел должного обоснования и не соответствовал форме, установленной законом.

По итогам суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление бывшего осуждённого и принять законное решение.

Что делать, если вас снова поставили на учёт

Если вас исключили из учёта по старой редакции закона, а ТЦК требует снова стать на учёт, сохраняйте все документы. Решающий аргумент — военный билет с отметкой о снятии с учёта.

Зафиксируйте письменно факт требования стать на учёт.

Сохраняйте копии всех справок и отметок о снятии с учёта.

Обжалуйте действия ТЦК в суде — решение военкомата может быть признано незаконным.

Юрист подытоживает: пытаясь навести порядок в учёте без реальных правовых оснований, работники военкоматов часто переходят границу своих полномочий, хотя закон лишает таких граждан статуса раз и навсегда.

Ранее Politeka сообщала, юрист объяснил, когда можно законно отказаться от повестки ТЦК.

Как сообщала Politeka, юристка назвала нарушения ТЦК, которые можно обжаловать.