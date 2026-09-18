Президент подписал закон, который с 2027 года привязывает государственную помощь детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства к новой базовой величине. В зависимости от категории семья будет получать от 20 до 71 тысячи гривен в месяц.

Социальные выплаты в Украине вскоре существенно изменятся: президент подписал закон, который с 2027 года привязывает государственную помощь детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства к новой базовой величине. В зависимости от категории семья будет получать от 20 до 71 тысячи гривен в месяц.

Речь идет о законе №4955-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью"». Как сообщает The Page, Верховная Рада приняла документ 19 августа, а 15 сентября его подписал президент. Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования, а вводится в действие через три месяца после публикации.

Главное изменение — привязка выплат к базовой величине, которую ежегодно будут устанавливать в законе о государственном бюджете. Она не может быть меньше 4 000 гривен. От этого показателя теперь будут зависеть ежемесячные суммы для всех категорий получателей.

Кто и сколько будет получать

Новый механизм предусматривает такие размеры помощи в процентах от базовой величины:

дети с инвалидностью до 18 лет — 200%;

лица с инвалидностью с детства I группы — 200%;

лица с инвалидностью с детства II группы — 100%;

лица с инвалидностью с детства III группы — 75%.

Отдельно закон предусматривает надбавки по уходу. Для лиц с инвалидностью с детства I группы, отнесенных к подгруппе А, доплата составит 200% базовой величины, а для подгруппы Б — 100%. Одинокие лица с инвалидностью с детства II и III групп, нуждающиеся в постоянном уходе, получат надбавку в размере 75%.

Новая услуга раннего вмешательства

Еще одно нововведение — комбинированная социальная услуга раннего вмешательства, которую будут финансировать из госбюджета. Социальный менеджер и мультидисциплинарная команда вместе с семьей будут формировать индивидуальный план поддержки ребенка: обучение родителей, консультации по уходу, развитию и социализации. Получить услугу сможет семья с ребенком от рождения до четырех лет, имеющая нарушение развития или риск их возникновения.

Социальные услуги, определенные в индивидуальном плане семьи, государство будет оплачивать в течение первых пяти лет действия закона, после чего финансирование постепенно перейдет к органам местного самоуправления. Кроме денежных выплат и услуг, родители ребенка с инвалидностью получат право раз в год воспользоваться двухнедельным временным отдыхом.

Что нужно знать родителям

Поскольку документ еще не опубликован официально, новые нормы начнут действовать не сразу. Точный размер базовой величины, от которой будут считать выплаты, зафиксируют в госбюджете на 2027 год — она стартует от 4 000 гривен. Детальные условия перерасчета станут известны после официальной публикации закона и принятия бюджета.

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