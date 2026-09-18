Президент підписав закон, який з 2027 року прив'язує державну допомогу дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства до нової базової величини. Залежно від категорії родина отримуватиме від 20 до 71 тисячі гривень щомісяця.

Соціальні виплати в Україні незабаром суттєво зміняться: президент підписав закон, який з 2027 року прив'язує державну допомогу дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства до нової базової величини. Залежно від категорії родина отримуватиме від 20 до 71 тисячі гривень щомісяця.

Ідеться про закон №4955-IX «Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"». Як повідомляє The Page, Верховна Рада ухвалила документ 19 серпня, а 15 вересня його підписав президент. Закон набуває чинності наступного дня після офіційного опублікування, а вводиться в дію через три місяці після публікації.

Головна зміна — прив'язка виплат до базової величини, яку щороку встановлюватимуть у законі про державний бюджет. Вона не може бути меншою за 4 000 гривень. Від цього показника відтепер залежатимуть щомісячні суми для всіх категорій отримувачів.

Хто і скільки отримуватиме

Новий механізм передбачає такі розміри допомоги у відсотках від базової величини:

діти з інвалідністю віком до 18 років — 200%;

особи з інвалідністю з дитинства I групи — 200%;

особи з інвалідністю з дитинства II групи — 100%;

особи з інвалідністю з дитинства III групи — 75%.

Окремо закон прописує надбавки на догляд. Для осіб з інвалідністю з дитинства I групи, віднесених до підгрупи А, доплата становитиме 200% базової величини, а для підгрупи Б — 100%. Самотні особи з інвалідністю з дитинства II та III груп, які потребують постійного догляду, отримають надбавку в розмірі 75%.

Нова послуга раннього втручання

Ще одне нововведення — комбінована соціальна послуга раннього втручання, яку фінансуватимуть із держбюджету. Соціальний менеджер і мультидисциплінарна команда разом із родиною формуватимуть індивідуальний план підтримки дитини: навчання батьків, консультації з догляду, розвитку та соціалізації. Отримати послугу зможе сім'я з дитиною від народження до чотирьох років, яка має порушення розвитку або ризик їх виникнення.

Соціальні послуги, визначені в індивідуальному плані сім'ї, держава оплачуватиме протягом перших п'яти років дії закону, після чого фінансування поступово перейде до органів місцевого самоврядування. Крім грошових виплат і послуг, батьки дитини з інвалідністю отримають право раз на рік скористатися двотижневим тимчасовим відпочинком.

Що потрібно знати батькам

Оскільки документ ще не опубліковано офіційно, нові норми почнуть діяти не одразу. Точний розмір базової величини, від якої рахуватимуть виплати, зафіксують у держбюджеті на 2027 рік — вона стартує від 4 000 гривень. Детальні умови перерахунку стануть відомі після офіційної публікації закону та ухвалення бюджету.

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