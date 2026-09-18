Пенсионный фонд Украины разъяснил пять самых распространенных вопросов о выплате 19 400 гривен "Зимней поддержки" для жителей прифронтовых общин. Заявления принимают до 30 октября 2026 года включительно.

Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области — лишь одно из направлений государственной поддержки, а новая выплата "Зимняя поддержка" в размере 19 400 гривен касается жителей прифронтовых общин. Пенсионный фонд Украины ответил на пять самых распространенных вопросов о ее оформлении.

Речь идет об единовременной денежной помощи, которую Кабинет Министров ввел постановлением №1084 от 3 сентября 2026 года. Подать заявление можно до 30 октября 2026 года включительно: все, кто соответствует условиям программы и успеет подать документы вовремя, получат предусмотренные законодательством деньги.

Кто может рассчитывать на выплату

Программа охватывает широкий круг получателей среди жителей прифронтовых общин: людей с инвалидностью, одиноких пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, получателей жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи. Право на деньги также имеют одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа и патронатные семьи.

Сроки подачи заявления не по месту регистрации

Один из самых частых вопросов касается сроков для людей, временно находящихся не по месту регистрации. В ПФУ подчеркивают: это не мешает получить помощь, если заявление подано в установленный срок — до 30 октября 2026 года включительно.

Может ли заявление подать другой человек

Да. Заявление по задекларированному, зарегистрированному или фактическому месту жительства на территории соответствующей территориальной общины может подать законный представитель человека, относящегося к уязвимым категориям. В частности, это опекун, попечитель, усыновитель или другое лицо, которое в соответствии с законодательством имеет право представлять интересы такого человека.

Право на выплату для людей с инвалидностью, получающих пенсию по возрасту

Отдельный вопрос касается жителей общин из перечня, которым установлена инвалидность, но они получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности. Если на дату подачи заявления человек не получает хотя бы одну из выплат, предусмотренных постановлением №1084 (в частности страховую пенсию по инвалидности), но ему установлена инвалидность, он имеет право оформить помощь. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие установление инвалидности.

Выплата для одиноких матерей без права собственности на жилье

На "Зимнюю поддержку" имеют право лица, которые на дату подачи заявления фактически проживают в территориальных общинах из соответствующих перечней и получают, в частности, пособие на детей одиноким матерям. "Право на получение пособия определяется на основании документального подтверждения фактического места проживания и не зависит от того, в чьей собственности находится жилье", — разъяснил Пенсионный фонд Украины.

Влияет ли выплата на размер жилищной субсидии

Нет. Жилищная субсидия предоставляется с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, но единовременная помощь "Зимняя поддержка" в этот доход не учитывается. Согласно Порядку исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденному постановлением Кабмина от 22 июля 2020 года №632, единовременные пособия и компенсации, полученные в течение одного календарного года, в совокупный доход не включаются. Поэтому выплата 19 400 гривен не повлияет на размер субсидии.

Как оформить выплату

Подать заявление можно через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или органы местной власти. Получить деньги можно на банковский счет или через "Укрпочту". Прием заявлений продолжается до 30 октября 2026 года включительно.

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