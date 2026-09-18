Грошова допомога для ВПО в Черкаській області — лише один із напрямів державної підтримки, а нова виплата "Зимова підтримка" у розмірі 19 400 гривень стосується жителів прифронтових громад. Пенсійний фонд України відповів на п'ять найпоширеніших запитань щодо її оформлення.

Йдеться про одноразову грошову допомогу, яку Кабінет Міністрів запровадив постановою №1084 від 3 вересня 2026 року. Подати заяву можна до 30 жовтня 2026 року включно: усі, хто відповідає умовам програми і встигне подати документи вчасно, отримають передбачені законодавством гроші.

Хто може розраховувати на виплату

Програма охоплює широке коло отримувачів серед мешканців прифронтових громад: людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, отримувачів житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї. Право на гроші також мають одинокі матері, сім'ї з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї.

Строки подання заяви не за місцем реєстрації

Одне з найчастіших питань стосується строків для людей, які тимчасово перебувають не за місцем реєстрації. У ПФУ наголошують: це не заважає отримати допомогу, якщо заяву подано у встановлений строк — до 30 жовтня 2026 року включно.

Чи може заяву подати інша людина

Так. Заяву за задекларованим, зареєстрованим або фактичним місцем проживання на території відповідної територіальної громади може подати законний представник людини, яка належить до вразливих категорій. Зокрема, це опікун, піклувальник, усиновлювач або інша особа, яка відповідно до законодавства має право представляти інтереси такої людини.

Право на виплату для людей з інвалідністю, які отримують пенсію за віком

Окреме питання стосується мешканців громад із переліку, яким встановлено інвалідність, але вони отримують пенсію за віком, а не по інвалідності. Якщо на дату подання заяви людина не отримує хоча б одну з виплат, передбачених постановою №1084 (зокрема страхову пенсію по інвалідності), але має встановлену інвалідність, вона має право оформити допомогу. Для цього треба надати документи, що підтверджують встановлення інвалідності.

Виплата для одиноких матерів без права власності на житло

На "Зимову підтримку" мають право особи, які на дату подання заяви фактично проживають у територіальних громадах із відповідних переліків та отримують, зокрема, допомогу на дітей одиноким матерям. "Право на отримання допомоги визначається на підставі документального підтвердження фактичного місця проживання і не залежить від того, у чиїй власності перебуває житло", — роз'яснив Пенсійний фонд України.

Чи впливає виплата на розмір житлової субсидії

Ні. Житлова субсидія призначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, але одноразова допомога "Зимова підтримка" до цього доходу не враховується. Згідно з Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженим постановою Кабміну від 22 липня 2020 року №632, одноразові допомоги й компенсації, отримані протягом одного календарного року, до сукупного доходу не включаються. Тож виплата 19 400 гривень не вплине на розмір субсидії.

Як оформити виплату

Подати заяву можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП або органи місцевої влади. Отримати гроші можна на банківський рахунок або через "Укрпошту". Приймання заяв триває до 30 жовтня 2026 року включно.

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